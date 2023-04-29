Bryant Dunston sağlık durumu nasıl? Kaza geçirdi! Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?

Giriş Tarihi: 29.04.2023 14:02

Bryant Dunston sağlık durumu merak ediliyor. Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu trafik kazası geçirdi. Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan yıldızın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası hayranları başta olmak üzere basketbolseverler Bryant Dunston sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston yaşıyor mu, durumu iyi mi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…