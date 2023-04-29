Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bryant Dunston sağlık durumu nasıl? Kaza geçirdi! Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 14:02

Bryant Dunston sağlık durumu nasıl? Kaza geçirdi! Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?

Bryant Dunston sağlık durumu merak ediliyor. Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu trafik kazası geçirdi. Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan yıldızın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası hayranları başta olmak üzere basketbolseverler Bryant Dunston sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston yaşıyor mu, durumu iyi mi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Bryant Dunston sağlık durumu nasıl? Kaza geçirdi! Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bryant Dunston sağlık durumu nasıl? Kaza geçirdi! Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bryant Dunston sağlık durumu nasıl? Kaza geçirdi! Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?
Bryant Dunston sağlık durumu nasıl? Kaza geçirdi! Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?
Bryant Dunston sağlık durumu nasıl? Kaza geçirdi! Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?
SON DAKİKA