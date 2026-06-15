Bu ülkede tam 841 dil konuşuluyor! En çok dil konuşulan 10 ülke açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı!

Küreselleşen dünyada pek çok yerel dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, bazı coğrafyalar yüzyıllardır süren kültürel miraslarını ve benzersiz çeşitliliklerini korumayı başarıyor.

Zirvede İzole Bir Coğrafya Var

Listenin ilk sırasında, engebeli coğrafyası ve izole toplulukları sayesinde tam 841 yaşayan dili bir arada tutan bu ülkenin konuştuğu dil sayısı, tüm Avrupa kıtasının toplam dil zenginliğini bile tek başına geride bırakıyor.

Hemen ardından gelen Endonezya ise 721 farklı dille ikinci sıraya yerleşerek çeşitliliğin Asya'daki en büyük merkezi olduğunu kanıtlıyor. İşte dünyanın en çok dilini konuşan 10 ülke…