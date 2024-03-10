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Haberler Fotohaber Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller
Giriş Tarihi: 10.03.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:22

Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bu noktada bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi, hangi il gibi sorular araştırmalar arasına girdi. İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller ve şehir merkezleri.

Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

2024 Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkacağız. Yılın ilk orucu Iğdır'da saat 18.13'te açılacak. Çanakkale ise yarın oruçların açıldığı son il olacak ve bu ilde oruç saat 19.24'te açılacak. Ülkemizdeki saat farkları sebebiyle oluşan ezan vakitlerinin farklılığı, vatandaşların aklında bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi gibi soruların doğmasına yol açıyor. İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller.

Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLLERDE TUTULACAK?
Ramazan'ın ilk günü 11 Mart Pazartesi ilk imsak Iğdır'da saat 04.52'de, son imsak da Çanakkale'de saat 06.02'de olacak.

Ramazan'ın ilk günü ilk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. Buna göre Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

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Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

Ramazan'ın son günü 9 Nisan'da ilk iftar Hakkari'de saat 18.42'de, son iftar Edirne'de 19.55'te açılacak. Yine son gün Sinop'ta 14 saat 51 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 30 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

Bu yılın verilerine göre, Türkiye'deki en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark geçen yıla göre azalarak 3 dakikaya indi. İşte Türkiye'de en uzun ve en kısa oruç tutulacak iller:

  • En uzun oruç tutulacak iller: Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop (13 saat 23 dakika)
  • En kısa oruç tutulacak iller: Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van (13 saat 20 dakika)
Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

İlk gün bazı illerdeki oruç tutma sürelerinin aynı olmasının sebebi ise 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklanıyor. Ekinoks, gündüz ve gece sürelerinin ekvatorda eşit olduğu bir dönemi ifade eder. Bu yılın ilk günü olan 11 Mart'ta, Hatay'da 13 saat 20 dakika, Sinop'ta ise 13 saat 23 dakika oruç tutulacak.

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