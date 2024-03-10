Bu yıl kaç saat oruç tutacağız, en kısa oruç tutan yer neresi? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLLERDE TUTULACAK?

Ramazan'ın ilk günü 11 Mart Pazartesi ilk imsak Iğdır'da saat 04.52'de, son imsak da Çanakkale'de saat 06.02'de olacak.

Ramazan'ın ilk günü ilk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. Buna göre Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.