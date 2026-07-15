Haberler
Fotohaber
Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:55
Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil uygulanırken, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yer alıyor. Birçok kurumun mesai düzeninde değişiklik yaşanırken, hisse senedi ve diğer yatırım işlemlerini gerçekleştirecek kişiler için 15 Temmuz'da BİST işlem durumu merakla araştırılıyor. Peki "Bugün borsa açık mı, çalışıyor mu?" İşte detaylar...