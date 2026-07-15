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Haberler Fotohaber Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:55

Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil uygulanırken, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yer alıyor. Birçok kurumun mesai düzeninde değişiklik yaşanırken, hisse senedi ve diğer yatırım işlemlerini gerçekleştirecek kişiler için 15 Temmuz'da BİST işlem durumu merakla araştırılıyor. Peki "Bugün borsa açık mı, çalışıyor mu?" İşte detaylar...

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Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri

Bugün borsanın açık olup olmadığı hakkındaki sorgulamalar, yatırım işlemlerini planlayan kişiler tarafından hız kazandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil takvimi ile Borsa İstanbul (BİST) çalışma durumu netleşti.

Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul'un 2026 yılı resmi tatil takvimine göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm piyasalarda işlemler durdurulacaktır. Bu kapsamda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası'nda gün boyunca seans gerçekleştirilmeyecek.

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Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri

BORSA İSTANABUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Yatırımcılar için işlemler, resmi tatilin ardından 16 Temmuz Perşembe günü sabah açılış seansı ile birlikte normal saatlerinde yeniden başlayacaktır.

Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri

BANKALAR VE PARA TRANSFERLERİ (EFT/FAST) SÜRECİ

Borsa ile paralel olarak bankalar da 15 Temmuz günü hizmet vermeyecektir. Banka şubeleri fiziksel olarak kapalı olacağından, şubeler üzerinden EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Ancak FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi üzerinden limitler dahilinde 7/24 para transferi yapmak mümkün olacaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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