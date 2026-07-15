Bugün borsa açık mı, işlem yapılıyor mu? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma düzeni ve saatleri

BANKALAR VE PARA TRANSFERLERİ (EFT/FAST) SÜRECİ

Borsa ile paralel olarak bankalar da 15 Temmuz günü hizmet vermeyecektir. Banka şubeleri fiziksel olarak kapalı olacağından, şubeler üzerinden EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Ancak FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi üzerinden limitler dahilinde 7/24 para transferi yapmak mümkün olacaktır.