Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul’da işlem yapılır mı?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ 2026
1 Ocak 2026, Perşembe - Yeni Yıl Tatili - Kapalı
19 Mart 2026, Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar - Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2026, Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2026, Cuma - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2026, Salı - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
26 Mayıs 2026, Salı - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi - Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2026, Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2026, Pazar - Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2026, Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2026, Perşembe - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı