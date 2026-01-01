Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul’da işlem yapılır mı?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:23

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü piyasaların durumu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Yılbaşı resmi tatili kapsamında Borsa İstanbul (BİST) çalışma saatleri ile gündemde. Yatırım planlarını yönetmek isteyenlerin odağında yer alan sorular resmi tatil takvimi ile yanıtlanıyor. Peki, bugün borsa açık mı kapalı mı, işlem yapılıyor mu?

2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına girdiğimiz bu ilk günde, finans dünyasının nabzını tutan Borsa İstanbul'un çalışma takvimi netleşti. Yatırımcılar için kritik önem taşıyan hisse senedi alım-satım ve takas tarihleri gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, borsa bugün açık mı, tatil mi?

1 OCAK 2026 BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan 2026 Resmi Tatil Günleri takvimine göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü "Yeni Yıl Tatili" nedeniyle borsa tam gün kapalıdır.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul'da 2026 yılının ilk seansı, 2 Ocak 2026 Cuma günü başlayacaktır.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ 2026

1 Ocak 2026, Perşembe - Yeni Yıl Tatili - Kapalı
19 Mart 2026, Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar - Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2026, Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2026, Cuma - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2026, Salı - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
26 Mayıs 2026, Salı - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi - Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2026, Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2026, Pazar - Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2026, Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2026, Perşembe - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı
