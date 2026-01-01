Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul’da işlem yapılır mı?

2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına girdiğimiz bu ilk günde, finans dünyasının nabzını tutan Borsa İstanbul'un çalışma takvimi netleşti. Yatırımcılar için kritik önem taşıyan hisse senedi alım-satım ve takas tarihleri gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, borsa bugün açık mı, tatil mi?