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Haberler Fotohaber 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:51

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, sağlık sektöründe çalışma saatlerini doğrudan etkiledi. Böylece randevusu olan, reçete yazdırmak veya tedavilerine devam etmek isteyen vatandaşlar için hastane poliklinikleri, sağlık ocaklarının ve acil servislerin 15 Temmuz 2026 çalışma takvimi ön plana çıktı. Peki "Bugün hastane, sağlık ocakları ve acil servisler açık mı, çalışıyor mu?" İşte detaylar...

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15 Temmuz’da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün sağlık kurumlarının çalışma düzeni değişti. Muayene olmak, ilaç yazdırmak ve randevu almak isteyen vatandaşlar; sağlık ocakları, acil servisler ve hastaneler ile polikliniklerdeki son durumu merakla araştırıyor. Böylece 15 Temmuz 2026 bugün geçerli olacak hastane, sağlık ocağı ve acil servis mesai uygulaması ön plana çıktı.

15 Temmuz’da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil günü olarak uygulanıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında normal mesai yapılmayacak ve devlet hastanelerinin normal poliklinikleri ve sağlık ocakları kapalı olacak.

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15 Temmuz’da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?

BUGÜN ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri 15 Temmuz'da açık olacak. Acil servislerde resmî tatil günleri de dâhil olmak üzere 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunuluyor. Hayati tehlike oluşturan hastalık, yaralanma ve acil müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar doğrudan en yakın hastanenin acil servisine başvurabilecek.

15 Temmuz’da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?

HASTANE RANDEVULARI GEÇERLİ Mİ?

15 Temmuz'un resmî tatil olması nedeniyle kamu hastanelerinin rutin polikliniklerinde normal randevulu muayene yapılmayacak. Vatandaşlar yeni randevu durumunu MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya ALO 182 üzerinden kontrol edebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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