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15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:51
15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, sağlık sektöründe çalışma saatlerini doğrudan etkiledi. Böylece randevusu olan, reçete yazdırmak veya tedavilerine devam etmek isteyen vatandaşlar için hastane poliklinikleri, sağlık ocaklarının ve acil servislerin 15 Temmuz 2026 çalışma takvimi ön plana çıktı. Peki "Bugün hastane, sağlık ocakları ve acil servisler açık mı, çalışıyor mu?" İşte detaylar...