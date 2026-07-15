15 Temmuz’da hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları ve acil servisler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün sağlık kurumlarının çalışma düzeni değişti. Muayene olmak, ilaç yazdırmak ve randevu almak isteyen vatandaşlar; sağlık ocakları, acil servisler ve hastaneler ile polikliniklerdeki son durumu merakla araştırıyor. Böylece 15 Temmuz 2026 bugün geçerli olacak hastane, sağlık ocağı ve acil servis mesai uygulaması ön plana çıktı.