HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul’da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

Birçok ilimiz geçtiğimiz gün sıcaklık rekorları kırdı. Meteoroloji'den günlerdir gelen peş peşe sıcaklık uyarıları ardından 27 Temmuz bugünün hava durumu tahminlerine göre; Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar bu noktada "Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. İşte 27 Temmuz 2023 hava durumu uyarıları ve detaylar.