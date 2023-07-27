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Haberler Fotohaber HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul'da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:59

HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul'da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

Birçok ilimiz geçtiğimiz gün sıcaklık rekorları kırdı. Meteoroloji'den günlerdir gelen peş peşe sıcaklık uyarıları ardından 27 Temmuz bugünün hava durumu tahminlerine göre; Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar bu noktada "Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. İşte 27 Temmuz 2023 hava durumu uyarıları ve detaylar.

HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul’da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul sabah saatleriyle gök gürültülü yağmura teslim oldu. Geçtiğimiz gün bunaltıcı havayla beraber uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmişti. Gece yarısından sonra ise aşırı sıcak hava yerini serin ve rüzgarlı havaya bıraktı. İstanbullular yeni güne gök gürültüsü ve şimşekle uyandı. Bu kapsamda "27 Temmuz 2023 Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?" soruları yanıt arıyor. İşte meteoroloji'nin günlük hava durumu tahmini ve detaylar.

HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul’da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmaranın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu, Kütahya'nın kuzey çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul’da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul’da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul’da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu,kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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