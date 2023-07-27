HAVA DURUMU 27 TEMMUZ | Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul’da gök gürültülü yağmur! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu,kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı