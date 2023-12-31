Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:10
Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar? Zincir marketler 31 Aralık - 1 Ocak çalışma saatleri açıklandı!
31 Aralık market çalışma saatleri bugün itibariyle merak ediliyor. Bu yıl pazara denk gelen 31 Aralık tarihinde yeni yıl alışverişine çıkacak olan vatandaşlar zincir marketlerin çalışma saatlerini yakından araştırıyor. A101, BİM, ŞOK ve diğer marketlerden alışveriş yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki, Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, 31 Aralık zincir marketler çalışma saatleri!