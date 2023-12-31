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Haberler Fotohaber Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar? Zincir marketler 31 Aralık - 1 Ocak çalışma saatleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:10

Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar? Zincir marketler 31 Aralık - 1 Ocak çalışma saatleri açıklandı!

31 Aralık market çalışma saatleri bugün itibariyle merak ediliyor. Bu yıl pazara denk gelen 31 Aralık tarihinde yeni yıl alışverişine çıkacak olan vatandaşlar zincir marketlerin çalışma saatlerini yakından araştırıyor. A101, BİM, ŞOK ve diğer marketlerden alışveriş yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki, Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, 31 Aralık zincir marketler çalışma saatleri!

Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar? Zincir marketler 31 Aralık - 1 Ocak çalışma saatleri açıklandı!

Bayram günlerinde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olması sebebiyle 31 Aralık zincir marketler saat kaçta açılıp, saat kaçta kapanacak merak ediliyor. . Marketlerden gıda alışverişi yapmak isteyen milyonlarca kişi bugün market çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, 31 Aralık zincir marketler çalışma saatleri...

Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar? Zincir marketler 31 Aralık - 1 Ocak çalışma saatleri açıklandı!

31 ARALIK MARKETLER AÇIK MI?

31 Aralık 2023 Pazar günü yani yarın A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar, Tarım Kredi açık olacak. Tüm zincir marketler yılbaşında kendi çalışma saatinde hizmet verecek.

İşte, çalışma saatleri;

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Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar? Zincir marketler 31 Aralık - 1 Ocak çalışma saatleri açıklandı!

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM MARKET

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

A101 MARKET

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar? Zincir marketler 31 Aralık - 1 Ocak çalışma saatleri açıklandı!

ŞOK MARKET

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

CARREFOURSA

CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca 10.00 - 22.00 saatlerinde açık.

Bugün ve yarın marketler açık mı, saat kaça kadar? Zincir marketler 31 Aralık - 1 Ocak çalışma saatleri açıklandı!

MİGROS

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

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