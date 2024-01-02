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Haberler Fotohaber Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:00

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Yeni yılın ilk gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başında olacak. Bu noktada izleyiciler, bugün TV'de neler var sorusunu gündeme taşıdı. 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bilindiği üzere bugün yeni yılın ilk günü olması sebebiyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Peki, bugün kanallarda neler, hangi programlar olacak? İşte, 1 Ocak 2024 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

1 Ocak 2024 Pazartesi TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film ve programlar izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Yeni yılın ilk gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

1 OCAK 2024 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
23:30 Yerli Sinema Sakar Şakir
01:30 Kızılcık Şerbeti

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Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Yıldızlar Bana Uzak
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Yıldızlar Bana Uzak

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:45 Yabancı Sinema Ay'ın Köpek Balığı Yüzü

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
23:30 Yabancı Sinema Korkunç Salgın
01:00 Yabancı Sinema Korkunç Salgın

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