Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:00
''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Yeni yılın ilk gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başında olacak. Bu noktada izleyiciler, bugün TV'de neler var sorusunu gündeme taşıdı. 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bilindiği üzere bugün yeni yılın ilk günü olması sebebiyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Peki, bugün kanallarda neler, hangi programlar olacak? İşte, 1 Ocak 2024 Pazartesi TV yayın akışı…