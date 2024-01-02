Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2024 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:45 Yabancı Sinema Ay'ın Köpek Balığı Yüzü