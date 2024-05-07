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Haberler Fotohaber TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:02

TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, bugün TV'de neler var sorusuna yanıt arıyor. 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Kanallarda sevilen programlar, diziler ve filmler izleyicisiyle buluşacakken Survivor heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün kanallarda neler, hangi programlar olacak? İşte, 7 Mayıs 2024 Salı TV yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

7 Mayıs 2024 Salı TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film ve programlar izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Bugünü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

7 MAYIS 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Taş Kağıt Makas

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

22:10 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

00:15 İnci Taneleri

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TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Olanlar Oldu

22:15 Olanlar Oldu

TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Teşkilat

TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2024 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi!

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

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