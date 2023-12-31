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Haberler Fotohaber Bu gece toplu taşıma çalışma saatleri || 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray yılbaşında saat kaça kadar açık, seferler uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:12

Bu gece toplu taşıma çalışma saatleri || 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray yılbaşında saat kaça kadar açık, seferler uzatıldı mı?

Ülke genelindeki tüm illerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri toplu taşıma çalışma saatleri oldu. Yılbaşı gecesi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde toplu taşıma hizmetlerinin saat kaça kadar çalışacağı akşam geç saatlere kadar plan yapan kişilerce yakından takip ediliyor. Peki, Bugün toplu taşıma çalışma saatleri ne? 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray saat kaça kadar açık?

Bu gece toplu taşıma çalışma saatleri || 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray yılbaşında saat kaça kadar açık, seferler uzatıldı mı?

31 Aralık 2023 Pazar günü toplu taşıma kullanacak olan binlerce vatandaş Metro, metrobüs, otobüs, marmaray, vapur seferlerine odaklandı. Yılbaşı gecesi kentte toplu taşıma araçları kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, sefer saatleri uzatılacak mı merak konusuydu. İşte, 31 Aralık metro, Metrobüs, Marmaray çalışma saatleri!

Bu gece toplu taşıma çalışma saatleri || 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray yılbaşında saat kaça kadar açık, seferler uzatıldı mı?

İSTANBUL'DA 31 ARALIK TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Metro ve fenikü için açıklama yapan İBB, toplu taşıma araçlarının bazılarının sabaha kadar çalışacağını bildirdi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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Bu gece toplu taşıma çalışma saatleri || 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray yılbaşında saat kaça kadar açık, seferler uzatıldı mı?

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs kaça kadar çalışıyor Yılbaşı gecesi toplu taşıma çalışma saatleri (İstanbul, Ankara, İzmir)

Bu gece toplu taşıma çalışma saatleri || 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray yılbaşında saat kaça kadar açık, seferler uzatıldı mı?

ANKARA'DA YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

EGO'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızın yılbaşında toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kuruluşumuz Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2023 Pazar günü gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecektir. Raylı Sistem İşletmelerinde yapılan düzenlemeye paralel olarak EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 24.00'ten, 01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30'a kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla;

Bu gece toplu taşıma çalışma saatleri || 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray yılbaşında saat kaça kadar açık, seferler uzatıldı mı?

Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 45 adet metro ring güzergâhında saat 02.30'a kadar 89 adet ilave servis planlaması yapılmıştır. Diğer taraftan, saat 00.00-05.00 aralığında 29 adet güzergâhta vermekte olduğumuz 108 adet gece servisi hizmeti, kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinde Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.

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