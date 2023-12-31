Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:12
Bu gece toplu taşıma çalışma saatleri || 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray yılbaşında saat kaça kadar açık, seferler uzatıldı mı?
Ülke genelindeki tüm illerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri toplu taşıma çalışma saatleri oldu. Yılbaşı gecesi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde toplu taşıma hizmetlerinin saat kaça kadar çalışacağı akşam geç saatlere kadar plan yapan kişilerce yakından takip ediliyor. Peki, Bugün toplu taşıma çalışma saatleri ne? 31 aralık metro, Metrobüs, Marmaray saat kaça kadar açık?