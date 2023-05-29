Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:41

BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 2023? 29 Mayıs İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olacak. Fethin yıldönümü nedeniyle, yurdun pek çok yerinde etkinlikler yapılacak. Özellikle İstanbul'da yoğun şekilde yapılacak olan etkinlikler öncesi vatandaşlar, 'Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İETT, Metro, Marmaray ve Metrobüs toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi'? sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul'da İETT, metrobüs, tramvay, metro toplu taşıma bedava mı, ücretli mi?