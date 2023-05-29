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Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:41

BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 2023? 29 Mayıs İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olacak. Fethin yıldönümü nedeniyle, yurdun pek çok yerinde etkinlikler yapılacak. Özellikle İstanbul'da yoğun şekilde yapılacak olan etkinlikler öncesi vatandaşlar, 'Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İETT, Metro, Marmaray ve Metrobüs toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi'? sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul'da İETT, metrobüs, tramvay, metro toplu taşıma bedava mı, ücretli mi?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 2023? 29 Mayıs İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. İETT gibi ulaşım kurumlarında açıklamalar takip ediliyor. İstanbul'un Fethi bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu yıl Pazartesi gününe gelen 29 Mayıs'ta pek çok yerde etkinlikler yapılacak. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul'da İETT, metrobüs, tramvay, metro toplu taşıma bedava mı, ücretli mi?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 2023? 29 Mayıs İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

İBB DUYURDU

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir."

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BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 2023? 29 Mayıs İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?
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BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 2023? 29 Mayıs İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?
BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 2023? 29 Mayıs İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?
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