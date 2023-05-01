Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:03

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs ulaşım tarifesi

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlanırken birçok konu da vatandaşlar tarafından merak konusu olup araştırılmaya başladı. Resmi tatil olarak değerlendirilen Emek ve Dayanışma Günü bugün Türkiye' de ve dünyada kutlanıyor. Bu yıl hafta sonu tatiliyle birleşen resmi tatilde dışarı çıkmak, gezmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs bugün ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?","1 Mayıs bugün metro, metrobüs, Otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? " sorularını araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir bugün ulaşım bedava mı, ücretsiz mi? İşte tüm merak edilenler.