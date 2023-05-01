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Haberler Fotohaber Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs ulaşım tarifesi
Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:03

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs ulaşım tarifesi

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlanırken birçok konu da vatandaşlar tarafından merak konusu olup araştırılmaya başladı. Resmi tatil olarak değerlendirilen Emek ve Dayanışma Günü bugün Türkiye' de ve dünyada kutlanıyor. Bu yıl hafta sonu tatiliyle birleşen resmi tatilde dışarı çıkmak, gezmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs bugün ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?","1 Mayıs bugün metro, metrobüs, Otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? " sorularını araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir bugün ulaşım bedava mı, ücretsiz mi? İşte tüm merak edilenler.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs ulaşım tarifesi

1 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Resmi tatiller arasında değerlendirilen İşçi Bayramı çalışanlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ulaşımdaki karar merak ediliyor.1 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023 sorusu yanıt arıyor. Tatil gününde gezmek isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde ulaşım araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs bugün ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı olacak? İşte, detaylar…

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs ulaşım tarifesi

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs ulaşım tarifesi

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İETT'den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs ulaşım tarifesi

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE 1 MAYIS'TA OTOBÜS, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da İETT'ye bağlı otobüs ve metrobüslerin 1 Mayıs'ta ücretsiz olacağı açıklandı.

Toplu taşıma Ankara ve İzmir'de deücretsiz olacak.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs ulaşım tarifesi

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

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