Bugün TV’de ne var? 16 Aralık Cumartesi TV YAYIN AKIŞI|ATV, TRT1, Kanal D, Show Tv, TV8, Star Tv yayın akışı

Bu akşam yayın akışında diziler yeni bölümleriyle yer alacak. Kardeşlerim ve Gönül Dağı dizilerinde birbirinden farklı olaylar işlenirken MasterChef Türkiye'de elemeye gidecek son aday belirlenecek. Farklı kanallarda birçok yayın bu akşam yer alacak. Bu soğuk ve fırtınalı havada evlerinde vakit geçiren vatandaşların iyi vakit geçirmesine yardımcı olacak o yapımlar hangileri olacak? İşte bugün TV'deki yayın akışı