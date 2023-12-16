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Haberler Fotohaber Bugün TV’de ne var? 16 Aralık Cumartesi TV YAYIN AKIŞI|ATV, TRT1, Kanal D, Show Tv, TV8, Star Tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 16.12.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 14:58

Bugün TV’de ne var? 16 Aralık Cumartesi TV YAYIN AKIŞI|ATV, TRT1, Kanal D, Show Tv, TV8, Star Tv yayın akışı

16 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı belli oldu. Cumartesi akşamları ekranları başında dizi, film izlemek isteyen vatandaşlar yayın akışını arama motorlarında aratıyor. ATV,TRT1, Kanal D, Star Tv,TV8 yayın akışı açıklandı. Bugün TV'de birçok yapım rekabete girecek. Cumartesi akşamları zirvenin sahibi Kardeşlerim, TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı ve birçok dizi ekranlarda dizi severlerin beğenisine sunulacak. Peki, "bugün TV'de ne var? 16 Aralık Cumartesi yayın akışı" sorularının cevabı haberimizin detaylarında…

Bugün TV’de ne var? 16 Aralık Cumartesi TV YAYIN AKIŞI|ATV, TRT1, Kanal D, Show Tv, TV8, Star Tv yayın akışı

Bu akşam yayın akışında diziler yeni bölümleriyle yer alacak. Kardeşlerim ve Gönül Dağı dizilerinde birbirinden farklı olaylar işlenirken MasterChef Türkiye'de elemeye gidecek son aday belirlenecek. Farklı kanallarda birçok yayın bu akşam yer alacak. Bu soğuk ve fırtınalı havada evlerinde vakit geçiren vatandaşların iyi vakit geçirmesine yardımcı olacak o yapımlar hangileri olacak? İşte bugün TV'deki yayın akışı

Bugün TV’de ne var? 16 Aralık Cumartesi TV YAYIN AKIŞI|ATV, TRT1, Kanal D, Show Tv, TV8, Star Tv yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI (16 ARALIK)

07:30 ATV'DE Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Altın Kafes

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

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Bugün TV’de ne var? 16 Aralık Cumartesi TV YAYIN AKIŞI|ATV, TRT1, Kanal D, Show Tv, TV8, Star Tv yayın akışı

TRT1 YAYIN AKIŞI (16 ARALIK)

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Son Toplayıcılar

06:35 Beni Böyle Sev

09:10 Lingo

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:45 Kod Adı Kırlangıç

14:05 Teşkilat

17:55 Turgut Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

01:50 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:50 Teşkilat

04:05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

05:00 3'te 3

06:00 Kapanış

Bugün TV’de ne var? 16 Aralık Cumartesi TV YAYIN AKIŞI|ATV, TRT1, Kanal D, Show Tv, TV8, Star Tv yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI (16 ARALIK)

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
23:30 Arka Sokaklar
02:15 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Güneşi Beklerken

Bugün TV’de ne var? 16 Aralık Cumartesi TV YAYIN AKIŞI|ATV, TRT1, Kanal D, Show Tv, TV8, Star Tv yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI YAYIN AKIŞI (16 ARALIK)

08:45 Süper Bir Takım
09:00 Yerli Sinema / Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
03:15 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak

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