Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bugün ve yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak hastanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 31.12.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:34

Bugün ve yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak hastanelerin çalışma saatleri

Yılın son günü ve yeni yılın ilk gününde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma durumunu araştırıyor. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde acil servisler, poliklinikler ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığı merak edilirken, "Bugün ve yarın hastaneler açık mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri…

  • ABONE OL
Bugün ve yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak hastanelerin çalışma saatleri

31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde, resmi tatil kapsamında sağlık kuruluşlarının hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hastanelerin acil ve poliklinik hizmetleri ile sağlık ocaklarının çalışma saatleri, özellikle randevusu olanlar için önem taşıyor. Peki bugün ve yarın hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet veriyor mu?

Bugün ve yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak hastanelerin çalışma saatleri

31 ARALIK HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları açık olacak. 31 Aralık günü boyunca tam zamanlı hizmet verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün ve yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak hastanelerin çalışma saatleri

1 OCAK HASTANELER, POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

1 Ocak tarihi resmi tatil olup, kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşları (poliklinikler ve sağlık ocakları) kapalı olacak.

Ancak hastanelerin acil servisleri her bayram ve resmi tatillerde olduğu gibi 1 Ocak 2026 tarihinde de hizmete açık olacak.

Bugün ve yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak hastanelerin çalışma saatleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün ve yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak hastanelerin çalışma saatleri