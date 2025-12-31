Bugün ve yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak hastanelerin mesai takvimi

Haberler
Yılın son günü ve yeni yılın ilk gününde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma durumunu araştırıyor. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde acil servisler, poliklinikler ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığı merak edilirken, "Bugün ve yarın hastaneler açık mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri…