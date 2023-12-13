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Haberler Fotohaber AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! Benzine indirim var mı, zam geldi mi, ne kadar? 13 Aralık Çarşamba LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 14:33

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! Benzine indirim var mı, zam geldi mi, ne kadar? 13 Aralık Çarşamba LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu kaç TL?

Benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde araştırılıyor. LPG, mazot, benzin, son dakika indirim ve zaman haberleri gündemde yerini alıyor. Ülkeler arası ilişkilerden ve diplomasi de yaşanan gelişmelerden brent petrol etkileniyor ve fiyatlarda da yansımasını gösteriyor. Araç sahipleri "benzine indirim geldi mi, zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu" sorularının yanıtlarını arıyor. Fiyatlar güncellendi. Peki, akaryakıt fiyatları ne oldu? Zam geldi mi, indirim var mı? İşte 13 Aralık 2023 motorin ve benzin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! Benzine indirim var mı, zam geldi mi, ne kadar? 13 Aralık Çarşamba LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu kaç TL?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde peş peşe indirimler gelmeye başlamıştı. Motorine 2 lira 18 kuruşluk indirim sonrasında benzin fiyatlarını da 1 lira 65 kuruşluk bir indirim gelmişti. Benzin ve motorine indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları ne oldu? Haberin detaylarında

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! Benzine indirim var mı, zam geldi mi, ne kadar? 13 Aralık Çarşamba LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ

Brent petroldeki düşüşle birlikte son günlerde benzin, motorin fiyatları için indirim gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta benzin fiyatı ve mazot fiyatları için üst üste 3 indirim gelmişti.

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AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! Benzine indirim var mı, zam geldi mi, ne kadar? 13 Aralık Çarşamba LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu kaç TL?

PETROL SON 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE SEYREDİYOR

Salı günü 76,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan alıcı buldu.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! Benzine indirim var mı, zam geldi mi, ne kadar? 13 Aralık Çarşamba LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim ile ilgili bir gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam veya indirim gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! Benzine indirim var mı, zam geldi mi, ne kadar? 13 Aralık Çarşamba LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 35,47 TL
Ankara 36,09 TL
İzmir 36,29 TL

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