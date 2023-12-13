Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 14:33

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! Benzine indirim var mı, zam geldi mi, ne kadar? 13 Aralık Çarşamba LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu kaç TL?

Benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde araştırılıyor. LPG, mazot, benzin, son dakika indirim ve zaman haberleri gündemde yerini alıyor. Ülkeler arası ilişkilerden ve diplomasi de yaşanan gelişmelerden brent petrol etkileniyor ve fiyatlarda da yansımasını gösteriyor. Araç sahipleri "benzine indirim geldi mi, zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu" sorularının yanıtlarını arıyor. Fiyatlar güncellendi. Peki, akaryakıt fiyatları ne oldu? Zam geldi mi, indirim var mı? İşte 13 Aralık 2023 motorin ve benzin fiyatları