Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Bursa bayram namazı saati sorgulanıyor. Bu yılın ikinci bayramı 28 Haziran Çarşamba günü eda ediliyor. Hz. İbrahim' dem beri süre gelen kurban ibadeti için bu yıl da hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Allah'a yaklaşmak, onun rahmeti ve bereketinden nasibini almak isteyen İslam alemi sabahın erken saatlerinde ellerini semaya kaldıracak. Bu noktada Bursalılar "Bursa bayram namazı saat kaçta kalınacak? "sorusuna yanıt arıyor. Bayram namazı saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Bursa bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…