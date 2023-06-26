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Haberler Fotohaber Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 13:42

Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Bursa bayram namazı saati için arayışlar başladı. Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek için bugün kurbanlar kesilecek, bayramlaşmalar gerçekleştirilecek. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin ardından Bursa'da ikamet eden binlerce kişi "Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yılın ikinci bayramında bayram namazı 28 Haziran Çarşamba günü eda edilecek. Hz İbrahim'den beri süre gelen kurban ibadeti yerine getirilecek. Peki, Diyanet ile Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte, yanıtı…

Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Bursa bayram namazı saati sorgulanıyor. Bu yılın ikinci bayramı 28 Haziran Çarşamba günü eda ediliyor. Hz. İbrahim' dem beri süre gelen kurban ibadeti için bu yıl da hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Allah'a yaklaşmak, onun rahmeti ve bereketinden nasibini almak isteyen İslam alemi sabahın erken saatlerinde ellerini semaya kaldıracak. Bu noktada Bursalılar "Bursa bayram namazı saat kaçta kalınacak? "sorusuna yanıt arıyor. Bayram namazı saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Bursa bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…

Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Bursa'da saat 06:12'de kılınacak.

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Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

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