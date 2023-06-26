Bursa bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Bursa Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
13:42
Bursa bayram namazı saati için arayışlar başladı. Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek için bugün kurbanlar kesilecek, bayramlaşmalar gerçekleştirilecek. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin ardından Bursa'da ikamet eden binlerce kişi "Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yılın ikinci bayramında bayram namazı 28 Haziran Çarşamba günü eda edilecek. Hz İbrahim'den beri süre gelen kurban ibadeti yerine getirilecek. Peki, Diyanet ile Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte, yanıtı…