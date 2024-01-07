Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Alinur Aktaş hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.