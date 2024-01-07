Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:45
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Alinur Aktaş hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi
Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor. 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde Doğan Aktaş, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. İşte Alinur Aktaş'ın hayatına ilişkin detaylar;