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Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:45

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Alinur Aktaş hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor. 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde Doğan Aktaş, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. İşte Alinur Aktaş'ın hayatına ilişkin detaylar;

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Alinur Aktaş hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

1970, Bursa / İnegöl doğumlu olan Aktaş; ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir'dir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Alinur Aktaş hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Alinur Aktaş hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

02 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Alinur Aktaş aynı zamanda Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı'dır.

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır

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