Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 07:47

Bursa deprem son dakika haberi 28 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Bursa depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Bursa'nın Keles ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 28 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Bursa deprem son dakika bilgileri…