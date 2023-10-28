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Haberler Fotohaber Bursa deprem son dakika haberi 28 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede oldu?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 07:47

Bursa deprem son dakika haberi 28 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Bursa depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Bursa'nın Keles ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 28 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Bursa deprem son dakika bilgileri…

Bursa deprem son dakika haberi 28 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Son dakika Bursa'da deprem meydana geldi. Yoğun sismik hareketlerin yer aldığı Bursa'da yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu sabah saatlerinde Bursa'da bir deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 28 Ekim 2023 Bursa deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Bursa deprem son dakika haberi 28 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede oldu?

BURSA'DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 06.50'de Bursa'nın Keles ilçesinde meydana gelen deprem 3.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Bursa deprem son dakika haberi 28 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede oldu?

ALPAGUT-KELES (BURSA)

28.10.2023, 06:50:12 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 8.9 km

Bursa deprem son dakika haberi 28 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa deprem son dakika haberi 28 Ekim 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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