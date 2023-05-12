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Haberler Fotohaber Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gemlik seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:25

Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gemlik seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

Bursa Gemlik seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Millet ve Cumhur ittifakı) oy oranları araştırmaları an itibarıyla hız kazandı. Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs seçimlerinde "Gemlik seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları gündemde. Oylar 08.00-17.00 saatleri arasında kullanılacak ve ardından sandıklar bir bir görevlilerce açılmaya başlanacak. Böylece Bursa Gemlik seçim sonuçları ve ile seçimi kim kazandı sorusu da yanıt bulacak.

Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gemlik seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

2023 Bursa Gemlik seçim sonuçları merak ediliyor. 2018 yılında bu ilçede Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.54, Muharrem İnce yüzde 39.24, Meral Akşener ise yüzde 7.48 oy almıştı. Şimdi ise gözler "Bursa Gemlik seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. İşte Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023 ve detaylar.

Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gemlik seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

BURSA GEMLİK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Bursa Gemlik Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gemlik seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gemlik seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

Bursa Gemlik 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %48,54

Muharrem İnce: %39,24

Meral Akşener: %7,48

Selahattin Demirtaş: %3,10

Temel Karamollaoğlu: %1,40

Doğu Perinçek: %0,24

Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gemlik seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %50,94

Millet İttifakı: %42,30

Ak Parti: %38,44

MHP:11,43

CHP: %28,08

HDP: %6,13

İYİ PARTİ: %11,74

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