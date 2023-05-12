Bursa Gemlik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gemlik seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

Bursa Gemlik seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Millet ve Cumhur ittifakı) oy oranları araştırmaları an itibarıyla hız kazandı. Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs seçimlerinde "Gemlik seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları gündemde. Oylar 08.00-17.00 saatleri arasında kullanılacak ve ardından sandıklar bir bir görevlilerce açılmaya başlanacak. Böylece Bursa Gemlik seçim sonuçları ve ile seçimi kim kazandı sorusu da yanıt bulacak.