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Haberler Fotohaber Bursa iftar vakti 2024: 11 Mart Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 16:04

Bursa iftar vakti 2024: 11 Mart Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan gelip çattı. İslam alemi, bu mübarek ay boyunca tutulması farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan İmsakiye ile 81 ilin 30 günlük iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Böylece ''Ramazan'ın ilk günü Bursa sahur vakti saat kaçta?'' sorusu yanıt buldu. İftar saati, imsak ve sahur vakti gibi bilgileri Bursa İmsakiye 2024 aracılığıyla öğrenebilirsiniz. İşte, 11 Mart Bursa iftar vakti ve sahur, imsak saatleri...

Bursa iftar vakti 2024: 11 Mart Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran on bir ayın sultanı geldi çattı. İslam alemi, 11 Mart Pazartesi sabahı Ramazan ayının ilk orucunu tutmak için sahura kalkacak. Akşamında ise oruçlarını açmak için iftar sofralarında bir araya gelecek. Bu noktada Bursa sahur vakti saat kaçta, ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. İllerin iftar vakti ve sahur, imsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan İmsakiye ile duyurulmuştu. Bursa İmsakiye 2024 aracılığıyla 11 Mart Bursa iftar vakti, imsak ve sahur saati bilgisine erişebilirsiniz. İşte, detaylar.

Bursa iftar vakti 2024: 11 Mart Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

BURSA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Bursa İftar Vakti: 19:13

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

Bursa Teravih Namazı Vakti: 20:31

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Bursa İftar Vakti: 19:14

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 05:50

Bursa Teravih Namazı Vakti: 20:32

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Bursa İftar Vakti: 19:15

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

Bursa Teravih Namazı Vakti: 20:33

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Bursa iftar vakti 2024: 11 Mart Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

BURSA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Osmangazi ORHAN C.
Osmangazi DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ C.
Nilüfer AKÇALAR YENİ C.
Nilüfer DEMİRCİ ESKİ C.
Osmangazi SULTAN 1.MURAT HÜDAVENDİGAR C.
İznik HACI HAMZA C.
Mustafakemalpaşa ATATÜRK MH.C.
Nilüfer ŞİNASİ YÜREK C.
Osmangazi ÇİFTEHAVUZLAR MH.SÜLEYMANİYE C.
Yenişehir ÇINARLI (VOYVODA) C.
Mudanya HASANBEY C.
Osmangazi ADNAN MENDERES MH.PARK C.
Osmangazi YUNUSELİ MH.GAZETECİLER C.
Mustafakemalpaşa VIRACA C.
Karacabey PAZARYERİ ÖKTEMLER C.
Gemlik HZ.ALİ C.
İnegöl OSMANİYE MH. MEVLANA C.
Yıldırım ZEYNİLER C.
Osmangazi DEMİRTAŞPAŞA MH.TİMURTAŞPAŞA C.
Osmangazi ÇEKİRGE MH.LAMİ ÇELEBİ C.
İnegöl YEŞİL C.
Kestel HACI SELAHATTİN YILDIZ C.
Kestel HACI SELAHATTİN YILDIZ C.
Osmangazi NAKKAŞ ALİ PAŞA MESCİDİ
Orhangazi MUHAMMEDÜL EMİN C.
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RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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