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Haberler Fotohaber BURSA İFTAR VAKTİ 2024: Ramazanın ilk günü Bursa İmsakiye ile iftar saati ve (imsak)sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:02

BURSA İFTAR VAKTİ 2024: Ramazanın ilk günü Bursa İmsakiye ile iftar saati ve (imsak)sahur vakti saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı ilk sahur vakti sonrası başladı. İmsak ve akşam ezanı vaktine göre eda edilen oruç ibadetinde il il İmsakiye 2024 araştırmaları sürüyor. Bu noktada 'Bursa iftar vakti saat kaçta' sorusu da yanıt arıyor. İslam aleminin ibadetle dolu geçirdiği ve bayramla son bulan bu özel ay, Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre yaşanıyor. İşte, takvime göre 11 Mart Bursa iftar saati ve gün gün sahur vakitleri...

BURSA İFTAR VAKTİ 2024: Ramazanın ilk günü Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsaksahur vakti saat kaçta?

Bursa iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri Diyanet tarafından paylaşılan 2024 Bursa İmsakiye ile gündemde. Üç ayların sonuncusu ve on bir ayın sultanı olarak İslam aleminin karşısında çıkan ayda ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, oruç vakitlerine odaklandı. Peki; 11 Mart bugün Bursa iftar vakti saat kaçta, ne zaman?

BURSA İFTAR VAKTİ 2024: Ramazanın ilk günü Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsaksahur vakti saat kaçta?

BURSA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İl il Ramazan İmsakiyesi 2024 ile kontrol edilen imsak, sahur ve iftar vakitleri 11 Mart Pazartesi için il il sorgulanıyor. Ramazan ayının ilk gününde Bursa oruç vakitleri şöyle:

Bursa iftar vakti: 19.13

Bursa teravih saati: 20.31

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BURSA İFTAR VAKTİ 2024: Ramazanın ilk günü Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsaksahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının 2. Günü (12 Mart Salı)

Bursa İftar Vakti: 19:14

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 05:50

Bursa Teravih Namazı Vakti: 20:32

BURSA İFTAR VAKTİ 2024: Ramazanın ilk günü Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsaksahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Bursa İftar Vakti: 19:15

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

Bursa Teravih Namazı Vakti: 20:33

BURSA İFTAR VAKTİ 2024: Ramazanın ilk günü Bursa İmsakiye ile iftar saati ve imsaksahur vakti saat kaçta?

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Ramazanın ilk günü oruçlarını açacak İslam alemi, iftar sofrasında oruçlarını açmadan önce sofra duasını dile getirecek:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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