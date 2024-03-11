Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
14:02
BURSA İFTAR VAKTİ 2024: Ramazanın ilk günü Bursa İmsakiye ile iftar saati ve (imsak)sahur vakti saat kaçta?
Mübarek Ramazan ayı ilk sahur vakti sonrası başladı. İmsak ve akşam ezanı vaktine göre eda edilen oruç ibadetinde il il İmsakiye 2024 araştırmaları sürüyor. Bu noktada 'Bursa iftar vakti saat kaçta' sorusu da yanıt arıyor. İslam aleminin ibadetle dolu geçirdiği ve bayramla son bulan bu özel ay, Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre yaşanıyor. İşte, takvime göre 11 Mart Bursa iftar saati ve gün gün sahur vakitleri...