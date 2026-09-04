Hz. Ali der ki; bir gün Hz. Peygamber (SAV) bana yaslandı şöyle buyurdu: Erkek ve kadınların günaha gireceği zaman haliniz ne olacak.

Sahabe dediler ki; böyle bir hal olacak mı ey Allah'ın Resulü?

Efendimiz: "Evet olacak belki daha beteri olacak." buyurdu "

Hz. Peygamber: "İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak konusunda sessiz kaldığınızda haliniz ne olacak?"

Sahabe: "Bu olacak mı ey Allah'ın Peygamberi?"

Hz. Peygamber: "Evet bu olacak. Ve hatta daha beteri olacak."

Sahabe: "Bunun daha fecisi nedir ey Allah'ın Elçisi?"

Hz. Peygamber: "Kötülüğü emredip iyiliği engellediğinizde haliniz ne olacak."

Sahabe: "Bu olacak mı ileride ey Allah'ın Elçisi?"

Hz. Peygamber: "Evet olacak. Hatta daha kötüsü olacak. İşte o zaman haliniz ne olacak."

Sahabe: "Daha beteri nedir ey Allah'ın Elçisi?"

Hz. Peygamber: "İyiliği kötü, kötülüğü iyi gördüğünüz zaman haliniz ne olacak."

Sahabe: "Bu olacak mı Ey Allah'ın Elçisi?"

Hz. Peygamber: "Evet bu da olacak."

İYİLİĞİ YAYALIM

Sürekli kötü olan hususların konuşulması kötülüğü davet eder. Zira şerrin tavsifi - anlatılması - şerre yol açar. Bu nedenle de toplumun önünde kötülüklerin ve kötülerin daimi olarak konuşulması iyiliği sıradan hale getirir. Toplumla ilgili ümitleri kırar. Dünyaya kötülüğün hakim olduğu anlayışını hakim kılar. Bu nedenle elimizden geldiği kadar güzel, temiz, duru, nezih, faydalı, örnek alınabilir şeyleri gündeme getirelim. İyiliği yayalım. Buna - emri bi'l maruf - denir. İyiliği emredelim. Kötü olan şeylerden sakındıralım. Buna da -nehyi ani'l münker- denir. Kötülükten sakındırmak, iyiliğin önünü açalım. Kötülüğün önünü kapatalım. Evlatlarımız bozan, ifsad eden değil tamir eden ıslah eden şeylerle karşılaşsın. Bunun büyük çoğunluğu da baba ve annelere düşer. Herşeyi okuldan veya devletten beklemeyelim.

DENİZ TAŞIMACILIĞINA BİR ÖNERİ

Son deniz faciasında çok insanımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet etsin. Kalanlara ise sabır dilerim. Konu her boyutu ile tartışılıyor, konuşuluyor. Dinlediklerimizden anladığımız o ki, kargaşa sırasında can yeleği bulamayan, bulsa da nasıl takacağını bilmeyen insanımız çok. Böyle bir ortamda can yeleği de bulunamayabilir. Önerim şu: Uzun yolculuklarda tedbiren gemiye binen herkese can yeleği giydirilmeli. Yolculuk boyunca da çıkarılmamalı. Gemi limana yaklaşınca da bu yelekler görevlilere emanet edilmeli. Böylece beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında hayatta kalma oranı yüksek olacaktır. Konunun detayı konuşulabilir. Uzmanların görüşü alınabilir. Ama bazı hususlarda şartların zorlanması durumunda radikal kararlar alınmalıdır. Hepinize geçmiş olsun. Rabbim korusun.

GIYBET ETME, LAF TAŞIMA

Hz. Ebû Hüreyre (RA) anlatıyor: Resulullah (SAV) buyurdu ki: "Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir!" dediler. Bunun üzerine Resulullah (SAV): "Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam: "Ya benim söylediğim onda varsa, bu da mı gıybettir?" dedi. Resulullah (SAV): "Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir." diye cevap verdi. Ebû Dâvud, Edeb 40; Tirmizi, Birr 23; Müslim, Birr 70.

ÖFKELENME!

Hz. Ebû Hüreyre (RA) anlatıyor: Bir adam: "Ey Allah'ın Resulü! Bana kısa bir nasihatta bulun, uzun yapma! Tâ ki nasihatini unutmayayım," demişti ve birkaç kere tekrar etmişti. Resulullah (SAV): "Öfkelenme!" cevabını verdi! Buhârî, Edeb 76; Tirmizî, Birr 73; Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 11.

PEYGAMBERİMİZ DUAYI ÖĞRETİYOR

Efendimizin arkadaşları derler ki Hz. Peygamber (SAV) bir yerde oturduğunda 100 (yüz) kez "Allah'ım Senden bağışlanma dilerim. Senden başka ilah yoktur. Sen Hayy ve Kayyum olansın." demeden kalkmazdı. O şöyle buyurdu: "Ben günde 100 kez Allah'tan beni affetmesini dilerim." Yine o şöyle buyurdu: "Allah'ım geçmişim için bağışla. Allah'ım geleceğim için bağışla. Allah'ım gizlediğimden dolayı bağışla. Allah'ım açıkça yaptıklarımdan dolayı bağışla. Senin her şeye gücün yeter."

Hz. Peygamber (SAV) bir adama dokundu, bu dokunma esnasında adamda bir çizik oldu. Efendimizin böyle bir niyeti de yoktu. Cebrail geldi ve şöyle dedi: "Muhammed! Allah Seni zorba kılmadı. Kibir sahibi de kılmadı." Bunun üzerine Hz. Peygamber (SAV) adamı çağırttı ve şöyle buyurdu: "Sen de benim vücudumda çizik oluştur. Kısas uygula." Adam: "Allah'a sığınırım. Hakkımı helal ettim" dedi. "Anam babam sana feda olsun illaki bir şey yapmamı emrediyorsan bana dua et yeterli olur."