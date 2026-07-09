Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

BURSA LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Bursa'da LGS tercih döneminde yüksek başarı dilimindeki öğrencilerin ilk seçenekleri arasında fen liseleri ve köklü Anadolu liseleri yer alıyor. Kentte özellikle Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki okullar, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle tercih listelerinde öne çıkıyor.

Tofaş Fen Lisesi 489,381 taban puan ve 0,29 yüzdelik dilimle Bursa'nın en yüksek puanlı liseleri arasında yer alırken, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi 483,280 taban puan ve 0,61 yüzdelik dilimle dikkat çekiyor. Osmangazi'de bulunan Mümin Canbaz Fen Lisesi ise 470,205 taban puan ve 1,76 yüzdelik dilimle sayısal alanda hedef belirleyen öğrencilerin tercih seçenekleri arasında bulunuyor.