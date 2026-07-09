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Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:21

Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

LGS' sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler tercih sürecine odaklandı. Adaylar, bekledikleri puan aralıklarına göre Bursa'da hangi liseleri tercih edebileceklerini incelemeye başladı. Özellikle fen lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri tercih listesi hazırlarken adaylar için belirleyici oluyor. İşte, Bursa lise taban puanları 2026 listesi…

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Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

Bursa'da lise tercihi yapacak öğrenciler için taban puan ve yüzdelik dilim bilgileri tercih sürecinin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bursa lise taban puanları, önceki yıl yerleştirme sonuçlarına göre okullara en son giren öğrencilerin puanlarını gösteriyor. Bursa lise taban puanları incelenirken öğrencinin kendi yüzdelik dilimiyle okulun önceki yıl yüzdelik diliminin karşılaştırılması gerekiyor.

Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

BURSA LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Bursa'da LGS tercih döneminde yüksek başarı dilimindeki öğrencilerin ilk seçenekleri arasında fen liseleri ve köklü Anadolu liseleri yer alıyor. Kentte özellikle Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki okullar, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle tercih listelerinde öne çıkıyor.

Tofaş Fen Lisesi 489,381 taban puan ve 0,29 yüzdelik dilimle Bursa'nın en yüksek puanlı liseleri arasında yer alırken, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi 483,280 taban puan ve 0,61 yüzdelik dilimle dikkat çekiyor. Osmangazi'de bulunan Mümin Canbaz Fen Lisesi ise 470,205 taban puan ve 1,76 yüzdelik dilimle sayısal alanda hedef belirleyen öğrencilerin tercih seçenekleri arasında bulunuyor.

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Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

GÜNCEL BURSA LİSE TABAN PUANLARI

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor. İşte farklı illerde bulunan bazı liselerin 2025 yılı yerleştirme verilerine göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler:

FEN LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 489.381 0,29
NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 483.280 0,61
OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 470.205 1,76
İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 448.541 3,94
YILDIRIM / Yıldırım Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 447.571 -
KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 424.819 6,99
GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 421.570 7,42
MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 412.143 8,65
ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 402.814 11,13

Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 473.276 1,36
NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 459.809 2,53
OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 454.626 3,05
OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 446.837 3,91
OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi 4 yıl İngilizce 438.997 4,91
NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 437.110 5,5
YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 433.390 4,86
MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 427.804 6,36
OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi 4 yıl İngilizce 410.707 8,04
YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 409.203 8,59
YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 404.795 9,55
İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 402.346 10,77
OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 397.281 10,79
GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 387.646 12,93
GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 372.760 16,15
MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 353.767 17,08
KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 351.240 19,21
İZNİK / İznik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 343.431 20,4
Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Alan Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Hazırlık + 4 yıl İngilizce 424.123 7,22
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Hazırlık + 4 yıl İngilizce 411.065 8,86
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 405.520 9,95
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 400.819 10,89
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 393.442 11,49
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 382.745 13,5
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 377.904 15,41
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Hazırlık + 4 yıl İngilizce 372.435 16,11
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 4 yıl İngilizce 358.902 18,83
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 4 yıl İngilizce 351.106 18,55
OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri 4 yıl İngilizce 343.416 17,75
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 4 yıl İngilizce 342.479 21,63
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 333.058 23,79
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 329.192 25,29
OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 318.178 22,79
NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 317.156 22,93
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 316.347 27,09
OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 305.499 34,22
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 291.295 30,95
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mikromekanik Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 275.927 30,42
OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 275.127 34,62
NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 274.798 38,02
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi 4 yıl İngilizce 263.047 37,8
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 261.739 44,97
NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 261.028 41,09
OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 256.091 34,24
KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 4 yıl İngilizce 255.304 41,95
GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 254.107 46,23
OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 249.965 43,62
OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 249.048 41,68
NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 246.056 43,24
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 243.565 41,83
YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 4 yıl İngilizce 236.723 56,32
OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 235.993 52,24
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 235.954 45,31
GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 230.108 59,27
YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 229.436 51,72
OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 226.966 62,43
OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 221.384 62,19
KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 4 yıl İngilizce 217.247 63,95
KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 217.123 -
ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 216.396 62,51
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 211.710 64,02
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi 4 yıl İngilizce 211.023 57,19
OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 208.054 54,06
OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım 4 yıl İngilizce 207.858 74,37
OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi 4 yıl
Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 426.043 7,6
YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 415.484 7,53
NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 404.685 10,35
OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 393.663 -
OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 386.659 13,03
YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 385.615 13,18
NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 385.421 15,35
İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 383.141 15,58
OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 371.117 15,24
OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 351.113 18,89
KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 341.399 23,11
OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 326.320 25,13
YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 320.210 22,49
YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 307.784 32,48
NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 267.633 38,29
GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 226.365 42,76
KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 186.175 91,02
İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 186.131 96,14
ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 182.421 97,01
MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 176.664 90,77
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 162.715 -
Bursa Lise taban puanları 2026: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi yüzdelik dilimleri

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi 4 yıl İngilizce 394.580 10,7
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 393.488 10,54
İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 4 yıl İngilizce 361.404 -

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