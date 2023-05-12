Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bursa Mudanya seçim sonuçları! 2023 Mudanya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 23:00

Bursa Mudanya seçim sonuçları! 2023 Mudanya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Mudanya ilçesi seçimlerde 2. Bölgede yer alıyor. Bu ilçede ikamet etmekte olan halk, Mudanya seçim sonuçları için en hızlı verilere ulaşacakları ekranı arıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta gerçekleşecek ve oy kullanan seçmenler, tüm il ve ilçelerdeki seçim sonuçları, oy oranları ve seçimi kim kazandı gibi başlıklara sabah.com.tr'nin seçim sonucu ekranından ulaşabilecek. İşte Bursa Mudanya seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı, 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ve Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları için en hızlı ve anlık veriler.

Bursa Mudanya seçim sonuçları! 2023 Mudanya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Şehirlerde ilçe ilçe araştırmalar da başladı. Bursa Mudanya seçim sonuçları 2023 araştırmaları hız kazandı. Bursa 2. Bölgede yer alan ilçede Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranı karşılaştırması yapılıyor. İki ittifakın Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oylarla gündemde. Bursa seçim sonuçları Mudanya oy oranları son dakika verileri ile takip ediliyor. İşte, Bursa Mudanya seçim sonuçları ile Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oyları…

Bursa Mudanya seçim sonuçları! 2023 Mudanya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSA MUDANYASEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Bursa Mudanya Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa Mudanya seçim sonuçları! 2023 Mudanya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bursa Mudanya seçim sonuçları! 2023 Mudanya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Mudanya 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %39,58

Muharrem İnce: %49,45

Meral Akşener: %8,99

Selahattin Demirtaş: %8,99

Temel Karamollaoğlu: %0,60

Doğu Perinçek: %0,29

Bursa Mudanya seçim sonuçları! 2023 Mudanya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %41,09

Millet İttifakı: %54,53

Ak Parti: %32,75

MHP:%7,62

CHP: %38,26

HDP: %3,97

İYİ PARTİ: %14,92

SON DAKİKA