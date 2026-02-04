Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih takviminde geri sayım başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, kariyer yolculuklarının ilk adımı olan tercihlerini oluşturacak. Bu dönemde Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri adayların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İşte 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları…
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
90
85
85
|93
93
88
88
|432,93329
427,99305
466,37365
460,74635
|62.441
56.003
43.641
47.353
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|427,28686
401,83775
415,60247
386,25360
|68.203
80.728
92.330
122.375
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
85
85
|62
88
88
88
|426,29416
403,05701
432,07919
423,52850
|69.260
79.427
75.073
81.249
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|424,24827
403,63766
436,30857
423,51951
|71.462
78.799
70.969
81.265
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|418,44708
390,12251
411,79452
393,11152
|77.776
93.354
96.641
114.027
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|412,39048
407,39581
—
—
|84.495
75.047
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|407,58037
379,05051
404,95097
376,16826
|89.844
106.434
104.633
135.512
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|402,1977
377,72292
408,45585
397,43400
|96.250
108.090
100.497
109.015
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|385,94305
374,91331
—
—
|116.892
111.607
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|375,90324
347,39611
363,29646
335,53821
|130.869
152.471
164.051
203.628
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
90
90
|62
72
93
93
|367,69297
348,52737
373,40332
364,39514
|143.234
150.546
147.491
152.437
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|347,9801
319,10503
332,33722
315,78996
|178.253
210.713
228.176
249.065
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|340,89647
314,79286
337,12775
321,15976
|192.781
221.744
216.622
235.737
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Polimer Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
20
|36
36
31
21
|337,34187
311,86120
319,25009
304,29802
|200.655
229.623
263.372
280.675
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|335,31861
312,21138
325,64480
314,20124
|205.215
228.685
245.410
252.990
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
25
|32
32
31
26
|329,61787
304,10961
318,81314
302,27034
|218.723
251.872
264.603
286.574
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
54
62
62
|322,81515
304,77049
324,62494
304,69274
|236.588
249.928
248.209
279.491
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
16
8
9
|310,22556
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|273.527
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
54
52
|304,41163
287,63837
304,46305
291,59204
|292.965
309.707
311.275
320.920
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
45
40
40
|37
49
42
41
|297,03722
278,2068
292,38349
282,60347
|319.865
350.495
358.071
353.604
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|26
27
26
21
|296,29465
279,31843
291,95695
270,13180
|322.634
345.368
359.920
406.997
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|32
54
74
72
|295,7825
273,91538
284,31427
269,17644
|324.568
371.548
394.067
411.496
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
30
|49
49
41
31
|287,89745
270,89620
284,97834
271,62725
|357.549
387.310
390.949
399.962
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|202,89989
—
—
—
|1.126.123
…
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Biyomühendislik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
311,01460
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261.608
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
90
90
|64
84
96
93
|376,05738
372,19822
385,50278
387,02437
|65.044
75.324
70.562
82.404
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
21
—
—
|347,16595
324,90950
—
—
|133.557
213.051
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|74
74
62
62
|334,39772
323,66383
327,44263
323,53540
|176.050
218.591
251.912
278.427
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
70
60
60
|49
74
62
62
|325,15784
309,44568
306,09364
304,84969
|213.131
291.021
371.135
378.911
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|54
69
62
62
|325,1137
302,16191
297,67030
291,60525
|213.346
335.454
429.072
468.456
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
64
62
|294,59712
293,45200
292,83647
294,43609
|385.233
395.948
465.209
447.966
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|430,78254
432,08075
428,04752
411,64203
|11.044
13.282
17.548
19.890