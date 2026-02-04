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Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:10

Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih takviminde geri sayım başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, kariyer yolculuklarının ilk adımı olan tercihlerini oluşturacak. Bu dönemde Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri adayların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İşte 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları…

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Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS sürecinin tamamlanmasıyla adayların dikkati, tercih listelerini biçimlendirecek taban puanlara yöneldi. Marmara Bölgesi'nin yükselen teknik üniversitelerinden Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), mühendislik, orman fakültesi ve doğa bilimleri alanlarındaki iddialı programlarıyla adayların tercihlerinde giderek daha fazla öne çıkıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
90
85
85		 93
93
88
88		 432,93329
427,99305
466,37365
460,74635		 62.441
56.003
43.641
47.353
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 427,28686
401,83775
415,60247
386,25360		 68.203
80.728
92.330
122.375
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
85
85		 62
88
88
88		 426,29416
403,05701
432,07919
423,52850		 69.260
79.427
75.073
81.249
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 424,24827
403,63766
436,30857
423,51951		 71.462
78.799
70.969
81.265
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 418,44708
390,12251
411,79452
393,11152		 77.776
93.354
96.641
114.027
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 412,39048
407,39581

 84.495
75.047
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 407,58037
379,05051
404,95097
376,16826		 89.844
106.434
104.633
135.512
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 402,1977
377,72292
408,45585
397,43400		 96.250
108.090
100.497
109.015
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 385,94305
374,91331

 116.892
111.607
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 375,90324
347,39611
363,29646
335,53821		 130.869
152.471
164.051
203.628
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
90
90		 62
72
93
93		 367,69297
348,52737
373,40332
364,39514		 143.234
150.546
147.491
152.437
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 347,9801
319,10503
332,33722
315,78996		 178.253
210.713
228.176
249.065
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 340,89647
314,79286
337,12775
321,15976		 192.781
221.744
216.622
235.737
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Polimer Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
20		 36
36
31
21		 337,34187
311,86120
319,25009
304,29802		 200.655
229.623
263.372
280.675
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 335,31861
312,21138
325,64480
314,20124		 205.215
228.685
245.410
252.990
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
25		 32
32
31
26		 329,61787
304,10961
318,81314
302,27034		 218.723
251.872
264.603
286.574
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
54
62
62		 322,81515
304,77049
324,62494
304,69274		 236.588
249.928
248.209
279.491
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
16
8
9		 310,22556
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 273.527
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
54
52		 304,41163
287,63837
304,46305
291,59204		 292.965
309.707
311.275
320.920
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
45
40
40		 37
49
42
41		 297,03722
278,2068
292,38349
282,60347		 319.865
350.495
358.071
353.604
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 26
27
26
21		 296,29465
279,31843
291,95695
270,13180		 322.634
345.368
359.920
406.997
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 32
54
74
72		 295,7825
273,91538
284,31427
269,17644		 324.568
371.548
394.067
411.496
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
30		 49
49
41
31		 287,89745
270,89620
284,97834
271,62725		 357.549
387.310
390.949
399.962
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 202,89989


 1.126.123
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Biyomühendislik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
311,01460		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261.608
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
90
90		 64
84
96
93		 376,05738
372,19822
385,50278
387,02437		 65.044
75.324
70.562
82.404
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
21

 347,16595
324,90950

 133.557
213.051
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 74
74
62
62		 334,39772
323,66383
327,44263
323,53540		 176.050
218.591
251.912
278.427
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
70
60
60		 49
74
62
62		 325,15784
309,44568
306,09364
304,84969		 213.131
291.021
371.135
378.911
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 54
69
62
62		 325,1137
302,16191
297,67030
291,60525		 213.346
335.454
429.072
468.456
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
64
62		 294,59712
293,45200
292,83647
294,43609		 385.233
395.948
465.209
447.966
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 430,78254
432,08075
428,04752
411,64203		 11.044
13.282
17.548
19.890
Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

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Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

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