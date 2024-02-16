Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
16:37
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI || İOKBS başvuru şartları neler olacak? İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan ve sınavı kazanan öğrencilerin burs kazandığı sınav İOKBS için başvurular başladı. Başvuruların başlamasıyla birçok öğrenci "Bursluluk sınavı başvuru ekranı" araştırmalarına başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS için geri sayım başladı. Sınavda her yıl binlerce öğrenci burs imkanından faydalanıyor. Peki İOKBS başvuru şartları neler? İşte bursluluk sınavı başvuru ekranıyla İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi tarihi