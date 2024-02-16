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Haberler Fotohaber BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI || İOKBS başvuru şartları neler olacak? İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:37

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI || İOKBS başvuru şartları neler olacak? İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan ve sınavı kazanan öğrencilerin burs kazandığı sınav İOKBS için başvurular başladı. Başvuruların başlamasıyla birçok öğrenci "Bursluluk sınavı başvuru ekranı" araştırmalarına başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS için geri sayım başladı. Sınavda her yıl binlerce öğrenci burs imkanından faydalanıyor. Peki İOKBS başvuru şartları neler? İşte bursluluk sınavı başvuru ekranıyla İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi tarihi

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI || İOKBS başvuru şartları neler olacak? İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi

İkinci dönemde maddi durumu yetersiz okul başarısı yüksek öğrenciler için uygulanacak olan sınav için geri sayım başladı. Sınava girecek öğrenciler başvuru ekranı araştırmasına başladı. Başvuruları başlayan MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı ve meb.gov.tr hakkında detaylar

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI || İOKBS başvuru şartları neler olacak? İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS başvuruları meb.gov.tr üzerinden 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında alınacak.

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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI || İOKBS başvuru şartları neler olacak? İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI || İOKBS başvuru şartları neler olacak? İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI || İOKBS başvuru şartları neler olacak? İOKBS bursluluk sınav ve giriş belgesi

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüzonbirbinaltıyüz) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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