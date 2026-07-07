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CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 16:36
CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı kritik açıklamada CAATSA yaptırımları için yeşil ışık yaktı. Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılacağını belirten Trump'ın açıklaması ardından en çok araştırılan soru yanıt arıyor: CAATSA yaptırımları nedir?