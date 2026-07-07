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Haberler Fotohaber CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 16:36

CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!

NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı kritik açıklamada CAATSA yaptırımları için yeşil ışık yaktı. Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılacağını belirten Trump'ın açıklaması ardından en çok araştırılan soru yanıt arıyor: CAATSA yaptırımları nedir?

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CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!

Beştepe'de bir araya gelen Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Ankara-Washington hattında uzun süredir gündemde olan askeri ve ekonomik adımları değerlendirdi. Trump, dostların birbirine yaptırım uygulamayacağını söyleyerek Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiye de dikkat çekti.

CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

Kısa adıyla CAATSA, orijinal adıyla "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası", Amerikan ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu düşünülen ülkelere ve bu ülkelerle stratejik iş birliği yapan aktörlere karşı uygulanan ekonomik ambargo paketidir. ABD Kongresi tarafından 2017 yılında yürürlüğe konulan bu yasa; temel olarak Rusya, İran ve Kuzey Kore için uygulanıyor.

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CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!

ABD, Rusya'dan ulusal hava sahamızı korumak amacıyla satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya başlamıştı.

CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!

CAATSA KALDIRILACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmede gelen soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

(CAATSA yaptırımları) Bu müeyyideleri kaldıracağız. Bunu söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı vaktini harcamasın bu soruyu cevaplamakla, ben doğrudan söylüyorum; çok yakın konuşuyoruz. Marco Rubio da burada, Dışişleri Bakanımız; Scott Bessent da burada, Pete de burada, herkes burada. Bu ambargoları, bu müeyyideleri kaldırıyoruz artık vakti geldi. Tamam? Biz dostlarımızın müeyyideli (ambargolu) olmasını istemiyoruz, bu çok basit. Biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz."

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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