CAATSA yaptırımları nedir, kaldırılacak mı? ABD Başkanı Trump’tan Ankara’da son dakika açıklaması!

CAATSA KALDIRILACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmede gelen soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

(CAATSA yaptırımları) Bu müeyyideleri kaldıracağız. Bunu söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı vaktini harcamasın bu soruyu cevaplamakla, ben doğrudan söylüyorum; çok yakın konuşuyoruz. Marco Rubio da burada, Dışişleri Bakanımız; Scott Bessent da burada, Pete de burada, herkes burada. Bu ambargoları, bu müeyyideleri kaldırıyoruz artık vakti geldi. Tamam? Biz dostlarımızın müeyyideli (ambargolu) olmasını istemiyoruz, bu çok basit. Biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz."