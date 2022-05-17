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Haberler Fotohaber Çaldıran Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Çaldıran Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 18:14

Çaldıran Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Çaldıran Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Çaldıran Savaşı, tarih derslerinde ve sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkan savaşlardan birisidir. Savaşların sebepleri, gidişatı yahut sonuçları hakkında detaylı bilgiler elde etmek hem derslerde başarılı olmamıza hem de genel kültürümüzü geliştirmemize oldukça faydalı bir eylemdir. 16. Yüzyılda meydana gelmiş büyük savaşlardan birisi olan Çaldıran Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Çaldıran Savaşı tarafları kimlerdir? Bu suallerin yanıtlarını ve Çaldıran Savaşı hakkında detaylı bilgileri sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Çaldıran Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Çaldıran Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Çaldıran Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli bir yeri bulunan ve Osmanlı sınırlarının Mısır'a kadar genişlemesine olanak sağlayan bir savaş olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Doğu'da da üstünlük kurması ve Doğu Anadolu yakınlarındaki devletlere karşı kudretini ispat etmesi bakımından oldukça önemli bir konuma sahip olan Çaldıran Savaşı'nın tarihi nedir? Çaldıran Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? İşte ayrıntılı bilgiler...

Çaldıran Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Çaldıran Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Çaldıran Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Osmanlı'nın o dönemlerde yaşadığı taht kavgaları üzerine Doğu'da Safeviler'in sürekli Osmanlıya karşı isyan ve problemler çıkarması Osmanlı Devleti'nin bunalımını hat safhaya çıkartmıştır. Osmanlı'nın Türkistan'a ulaşma ve Yavuz Sultan Selim'in Doğu'da oluşturmak istediği Türk İslam Devletleri birliği emeline tek engel Safevilerdi.

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Çaldıran Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Çaldıran Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

İran şahının Osmanlıya karşı tehdit oluşturan politikaları sonucunda Yavuz Sultan Selim 23 Ağustos 1514 tarihinde ordusunu alarak İran'a doğru sefere çıkmıştır. Erzincan civarındaki Çaldıran Ovasında karşı karşıya gelen iki ordu arasında büyük bir çarpışma gerçekleşmiş ve Safeviler ağır kayıplar vererek bozguna uğramıştır. Geri çekilen İran ordusu bölgeyi terk etmiş, İran Şahı ise apar topar kaçmıştır. Sonuç olarak savaş Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmış, Safeviler büyük bozguna uğramıştır.

Çaldıran Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Çaldıran Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Çaldıran Savaşı'nın Önemi

Çaldıran Savaşı'nın önemli bir yere sahip olmasının başlıca sebeplerinin en başında bu savaşın Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu'da yolu açılması ve o dönemler babası ve kardeşleri arasında büyük taht kavgaları yaşayan Yavuz Sultan Selim'in gücünü ve hükümdarlığını Osmanlı Hanedanına kanıtlamış olmasıdır.

Çaldıran Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Çaldıran Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Çaldıran Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Nedenleri;

  • Doğudaki mezhep ayrılıkları yüzünden çıkan çatışmalar.
  • Safeviler'in Osmanlıya karşı güttüğü saldırgan politikalar.
  • Yavuz Sultan Selim'in Doğu'da Türk İslam Devletleri Birliğini oluşturma gayesi.
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