Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
10:33
Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! SGK 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?
Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi için araştırmalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeye ilgi oldukça yoğun. 3 büyükşehirde uygulanmaya başlayacak projede 7 bin anne veya bakıcıya yaklaşık 11 bin TL'ye varan ödeme yapılacak. SGK 325 euro başvuru şartları ve tarihleri bu noktada gündemdeki yerini aldı. Peki, çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman, kimlere verilecek? İşte, ayrıntılar...