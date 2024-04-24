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Haberler Fotohaber Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! SGK 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:33

Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! SGK 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?

Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi için araştırmalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeye ilgi oldukça yoğun. 3 büyükşehirde uygulanmaya başlayacak projede 7 bin anne veya bakıcıya yaklaşık 11 bin TL'ye varan ödeme yapılacak. SGK 325 euro başvuru şartları ve tarihleri bu noktada gündemdeki yerini aldı. Peki, çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman, kimlere verilecek? İşte, ayrıntılar...

Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! SGK 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu için SGK üzerinden sorgulamalar devam ediyor. "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında çalışan anneye veya bakıcıya sağlanacak destek İstanbul, Ankara, İzmir'de başlayacak. Peki; çalışan annelere 325 euro destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek, şartları neler? İşte, projede son durum!

Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! SGK 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

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Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! SGK 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?

SGK 325 EURO DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ 2024

SGK tarafından açıklanması beklenen proje detayları henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde takvim, şart ve kapsamın belli olması bekleniyor.

Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! SGK 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?

"ANNE VE BAKICILARI DESTEKLİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamın önemine ve projeye dair şunları kaydetti:

"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi (kayıtlı istihdam). Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak.

Çalışan annelere 325 euro destek ödemesi! SGK 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?

Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."

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