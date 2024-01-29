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Haberler Fotohaber ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON GELİŞMELER: Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 14:22

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON GELİŞMELER: Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı?

Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın yakın takibinde yer alıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde mesai saatlerinin kısaltılması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirildi. Bu noktada ise Türkiye'de mesai saatlerinde bir değişim olup olmayacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Şimdi başta özel sektör olmak üzere çalışanlar esnek çalışma düzenlemesinin yürürlüğe girip girmeyeceğini sorguluyor. Peki; Çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak? İşte esnek çalışma düzenlemesi son durum ve detaylar...

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON GELİŞMELER: Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı?

Çalışma saatleri düşecek mi sorusunun yanıtı milyonlarca işçi ve işveren tarafından araştırılıyor. Birçok Avrupa ülkesi, çalışanların daha verimli olması için mesai saatlerini iyileştirmeye yönelik düzenlemeleri uygulamaya koydu. Bu noktada ise gözler Türkiye'ye çevrildi. Esnek çalışma saatleri ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken açıklama geldi. Bakan Işıkhan, düzenlemelerin hayata geçirilmesi için adımlar atılacağını belirtti. Peki; Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? İşte mesai saatleri düzenlemesi son dakika gelişmeleri.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON GELİŞMELER: Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."

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ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON GELİŞMELER: Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

SABAH'tan Hazal Ateş'in haberine göre;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek.

Çalışma saatleri yaklaşık yüz yıldır dünyanın birçok ülkesinde 8 saat uygulanıyor. İş Kanunu'na göre Türkiye'de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat uygulanıyor.

Bu saatlerin üzerinde çalışılması "Fazla çalışma"ya giriyor. Pandemi sonrası esnek ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması nedeniyle çalışma saatleri sürelerinin azaltılması dâhil farklı formüller üzerinde duruluyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON GELİŞMELER: Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı?

Çalışma sürelerinin uygulama şekilleri İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile düzenleniyor. Teknolojik değişim ve birim verimliğindeki artış dikkate alınarak çalışma sürelerinin yeniden belirlenmesi Meclis'in de gündeminde bulunuyor.

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın araştırmasında çalışma saatlerinin tarihsel olarak azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekiliyor.

Araştırmada, çalışma sürelerinin düzenlenmesine yönelik çabaların amacının, uzun çalışma sürelerine engel olunarak iş gücünün korunması ve böylece halk sağlığı, verimliğe katkı sağlamak ve ailelere daha uzun zaman ayırma olduğu belirtiliyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON GELİŞMELER: Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı?

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR, GECE VARDİYASINDA FAZLA ÇALIŞMA SINIRI VAR MI?

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.

İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.

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