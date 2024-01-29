Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:22
ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON GELİŞMELER: Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı?
Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın yakın takibinde yer alıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde mesai saatlerinin kısaltılması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirildi. Bu noktada ise Türkiye'de mesai saatlerinde bir değişim olup olmayacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Şimdi başta özel sektör olmak üzere çalışanlar esnek çalışma düzenlemesinin yürürlüğe girip girmeyeceğini sorguluyor. Peki; Çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak? İşte esnek çalışma düzenlemesi son durum ve detaylar...