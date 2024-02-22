ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
07:36
Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile milyonlarca çalışan ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Çalışanların daha verimli olabilmesi için mesai saatlerini düşürecek düzenlemeler bütün dünyanın gündeminde yer alıyor. Birçok ülkede uygulama pilot olarak başlatılırken gözler Türkiye'ye çevrildi. Ülkemizde de haftalık 45 saat olan çalışma süresini düşürmeye yönelik çalışmalar başladı. Bu noktada esnek çalışma düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ve maaşları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki; Çalışma saatleri düşüyor mu, mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak, kimler yararlanacak, maaşlar düşecek mi? İşte Esnek çalışma saatleri son durum...