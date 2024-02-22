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Haberler Fotohaber ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 07:36

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile milyonlarca çalışan ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Çalışanların daha verimli olabilmesi için mesai saatlerini düşürecek düzenlemeler bütün dünyanın gündeminde yer alıyor. Birçok ülkede uygulama pilot olarak başlatılırken gözler Türkiye'ye çevrildi. Ülkemizde de haftalık 45 saat olan çalışma süresini düşürmeye yönelik çalışmalar başladı. Bu noktada esnek çalışma düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ve maaşları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki; Çalışma saatleri düşüyor mu, mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak, kimler yararlanacak, maaşlar düşecek mi? İşte Esnek çalışma saatleri son durum...

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

Çalışma saatleri düşüyor mu, mesai saatleri kısalacak mı soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyada birçok ülke, çalışma saatlerinin düzenlenmesi için pilot uygulama başlattı. Söz konusu düzenleme Türkiye'nin de gündeminde yerini aldı. Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni çalışma modelleri ile daha verimli ve istihdam artırıcı yöntemler planlandı. Söz konusu düzenlemenin özel sektörü ve maaşları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Çalışma saatleri kısalacak mı, esnek çalışma nasıl olacak, günde kaç saat mesai olacak, maaşlar düşecek mi? İşte çalışma saati son dakika gelişmeleri.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA 2024: DÜĞMEYE BASILDI!

Çalışanların merkezde olacağı iş kanunu ile esnek çalışma düzenlemesi için düğmeye basıldı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmanın detayları merak ediliyor.

Düzenlemeyle birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 35-40 saate indirilmesi gündemde.

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ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİNE DAİR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU, HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞILACAK?

Son dönemde bütün dünyada çalışma saatlerinin kısaltılması ile ilgili tartışmalar ve bu konuda pilot denemeler devam ediyor.

Türkiye de son dönemde hem yeni çalışma modelleri hem de mesai saatleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

ORTA VADELİ PLAN'DA VERİMLİ MESAİ SAATLERİ PLANLANDI

SABAH'tan Faruk Erdem'in haberine göre;

Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni çalışma modelleri ile daha verimli ve istihdam artırıcı yöntemler planlandı.

Uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa süreli çalışma gibi modeller önümüzdeki dönemde hayatımızda daha çok yer alacak. Bu arada haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin de düşürülmesi söz konusu. Burada da haftalık 35 ya da 40 saat gibi alternatifler üzerinde duruluyor.

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