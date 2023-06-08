Giriş Tarihi: 08.06.2023 18:59
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
18:59
Camdaki Kız 81. bölüm izle Kanal D ekranı ile Camdaki Kız son bölüm TEK PARÇA izle: Hayri boşanmak istiyor!
Kanal D ekranlarında her hafta perşembe günleri ekranlara gelen Camdaki Kız 81. bölüm izle araştırmaları ile araştırma konusu oldu. Adım adım finale yaklaşan yapım Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından televizyon sahnesine uyarlanmış. Camdaki Kız son bölüm izle tek parça, kesintisiz, tamamı ile sorgulanıyor. Yeni bölümde Hayri, Laz Kızı'na Nalan'dan boşanacağını söylüyor. Dizinin yayınlandığı ilk bölümden itibaren sıkı takipçileri Kanal D dizi izle ekranı başında yerini aldı. İşte, 8 Haziran 2023 tarihli Camdaki Kız 81. bölüm izle ekranı...