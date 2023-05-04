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Haberler Fotohaber SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:47

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Çanakkale deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre; Ege Denizi Çanakkale Eceabat merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 18.31 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yüzyılın felaketi sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Ege Denizi Çanakkale deprem son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde korkutan bir deprem oldu. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Çanakkale Eceabat merkezli bir deprem meydana geldi. 04.50'de yaşanan sarsıntı 18.31 kilometre derinlikte gerçekleşirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Bu noktada sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile Ege Denizi deprem gelişmeleri takip ediliyor. İşte, son dakika Çanakkale deprem büyüklüğü ve merkez üssü hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: EGE DENİZİ ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; Ege Denizi'nde Çanakkale ili Eceabat ilçesinde saat 04.50'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 18.31 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, tedirginliğe neden oldu.

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SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [16.82 km] Eceabat (Çanakkale)

Tarih:2023-05-04

Saat:04:50:00 TSİ

Enlem:40.42 N

Boylam:26.189 E

Derinlik:18.31 km

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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