SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde korkutan bir deprem oldu. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Çanakkale Eceabat merkezli bir deprem meydana geldi. 04.50'de yaşanan sarsıntı 18.31 kilometre derinlikte gerçekleşirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Bu noktada sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile Ege Denizi deprem gelişmeleri takip ediliyor. İşte, son dakika Çanakkale deprem büyüklüğü ve merkez üssü hakkında merak edilenler...