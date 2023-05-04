SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Çanakkale sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Çanakkale deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre; Ege Denizi Çanakkale Eceabat merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 18.31 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yüzyılın felaketi sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, 4 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Ege Denizi Çanakkale deprem son dakika gelişmeleri...