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Haberler Fotohaber Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:11

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları

YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler, üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başlıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2026 puan verileri, tercih yapacak adayların araştırdığı önemli bilgiler arasında bulunuyor. YÖK Atlas üzerinden güncellenen ön lisans ve lisans bölümlerine ait başarı bilgileri, öğrencilerin tercihlerini şekillendirirken rehber niteliği taşıyor.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları

YKS'nin ardından tercih sürecine hazırlanan adaylar, üniversitelerin bölüm ve başarı verilerini araştırıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, YÖK Atlas'ta yer alan güncel bilgiler üzerinden programların taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve bölüm özelliklerini inceliyor. Bu veriler, adayların kendilerine uygun ön lisans ve lisans bölümlerini belirleme sürecinde önemli bir kaynak oluyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 180
180
170
170		 185
185
175
175		 494,95212
489,20178
506,02259
503,61732		 13.467
15.038
14.984
15.210
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
82
82		 470,05424
456,38416
478,18217
478,24484		 29.370
34.116
34.012
33.105
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
90
85
85		 93
93
88
88		 421,58522
416,91081
454,72100
449,04648		 74.285
65.815
53.816
57.421
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 416,95622


 79.422
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
21

 407,41359
368,12659

 90.028
120.488
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
21

 407,3392
380,40234

 90.121
104.820
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 401,91013
375,98867
399,61984
373,08459		 96.620
110.278
111.151
139.796
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
60
60		 26
27
62
62		 397,02744
380,20866
406,06249
400,20765		 102.540
105.033
103.268
105.870
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
130
130
130		 106
138
137
134		 383,33102
354,85529
373,94318
367,71949		 120.439
140.130
146.659
147.513
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 96
101
95
93		 345,69891
319,16506
337,21478
331,62051		 182.696
210.565
216.400
211.861
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
30
25
25		 26
31
26
26		 345,42682
319,19295
333,29887
297,09910		 183.226
210.489
225.823
302.637
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 341,02627
311,09111
322,87077
307,15146		 192.508
231.826
253.064
272.405
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 338,994
311,06532
323,46509
302,32051		 196.981
231.895
251.393
286.418
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 330,93741
307,88347
322,01361
308,64978		 215.493
240.878
255.400
268.179
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 329,25782
306,66234
330,54733
314,55847		 219.570
244.334
232.663
252.125
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
63
62		 320,01414
303,53024
327,39953
307,93537		 244.182
253.730
240.747
270.158
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 41
29
41
41		 312,71243
Dolmadı
417,17973
418,32905		 265.676
Dolmadı
90.619
86.418
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
19
15
8		 311,23888
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 270.400
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
40		 31
21
18
16		 307,43717
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 282.697
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
27
21
21		 305,86506
289,60958
304,56244
288,37055		 287.987
302.012
310.909
332.347
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 301,46358
286,53269
299,74822
292,85888		 303.429
314.259
328.595
316.642
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
31
31		 298,53108
284,77384
301,94662
287,83947		 314.229
321.593
320.427
334.215
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 296,97712
280,74605
298,95748
275,41693		 320.118
338.914
331.607
382.988
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 42
79
74
72		 294,47714
274,87879
288,61679
278,31014		 329.785
366.786
374.446
370.817
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 31
42
74
72		 292,96654
269,28526
277,07726
261,36240		 335.963
396.440
430.234
451.248
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 27
27
27
26		 289,92532
273,28740
279,80736
266,85574		 348.720
374.678
415.986
422.807
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 288,13295
272,71900
287,87519
282,68509		 356.543
377.567
377.687
353.297
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
40
40		 22
22
42
41		 282,09095
268,10019
271,60780
262,24247		 384.482
403.206
460.501
446.476
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Gıda Teknolojisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
37
32
31		 275,22999
259,83521
267,64292
255,39565		 419.989
454.918
483.764
485.904
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 272,50642
260,18535
268,46468
258,26633		 435.080
452.533
478.823
468.818
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
64
62
62		 271,68692
248,88521
255,15150
245,20893		 439.851
540.890
569.742
555.968
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
22
22
21		 269,76473
254,60027
267,87635
251,18616		 451.323
493.174
482.328
513.067
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
30
30		 22
22
32
31		 265,05115
252,31413
257,92727
251,27284		 481.033
511.542
548.856
512.508
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
35
35		 21
22
37
36		 261,66548
244,94411
250,68735
239,87878		 503.919
577.594
605.134
598.840
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 32
32
32
21		 258,85474
246,84659
254,43901
243,46247		 524.359
559.407
575.338
569.401
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 22
22
21
21		 254,27866
241,53237
249,69378
238,08200		 560.061
612.053
613.265
614.541
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 250,55108
242,38709

 591.777
603.115
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
50
50
50		 2
12
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
320,22724
314,92226		 Dolmadı
Dolmadı
260.530
251.193
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 8
12
21
21		 Dolmadı
Dolmadı
321,53034
315,04567		 Dolmadı
Dolmadı
256.751
250.886
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2
1

 Dolmadı
260,33324
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
451.502
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
1
1

 Dolmadı
266,25045

 Dolmadı
414.193
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
62
62		 408,45684
435,42972
417,12169
410,31286		 5.444
6.924
10.171
15.028
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 385,44561
419,17276
404,51077
401,51139		 15.174
14.651
17.787
21.402
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
54
52		 375,61344
395,53727
380,24276
382,10372		 22.845
37.460
44.063
42.961
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 364,09827
405,49166
394,23677
388,91044		 35.258
25.953
26.720
34.096
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 59
59
58
57		 346,99855
372,20405
362,20030
364,24182		 63.879
78.491
77.969
74.515
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 343,071
385,79599
378,01051
377,67469		 72.793
52.344
47.488
49.620
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 342,31147
351,90183

 74.633
133.612
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 336,30393
378,48675
367,80653
366,96942		 90.072
65.544
65.926
68.852
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
73
72		 332,91062
360,19277
326,58473
323,90927		 99.742
108.441
197.157
211.207
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
72
72		 332,61526
344,12905
337,43610
340,39472		 100.619
160.657
152.069
142.249
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
72
72		 328,71932
367,52676
342,93872
341,28597		 113.165
89.489
132.505
138.975
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
74
72		 318,83264
321,41993
312,61548
316,59965		 149.936
262.445
268.999
249.108
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 42
54
63
62		 312,44544
340,32259
330,44314
328,01752		 178.340
175.489
180.119
191.854
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 27
32
64
62		 308,79595
321,66797
292,51255
292,78231		 196.428
261.150
403.922
407.073
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Coğrafya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 298,99445
337,91178
342,17647
 251.144
185.282
135.137
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
150
170
170		 153
158
180
175		 276,40417
304,65245
297,31458
317,47316		 413.768
363.091
368.109
244.336
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
15
20
20		 17
15
21
20		 265,57896
291,23490
268,90247
272,08300		 509.167
461.768
612.709
586.892
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
64
64
62		 380,3796
375,90876
389,89144
389,18909		 57.246
68.666
62.218
77.981
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 47
52
62
52		 369,99537
366,53392
379,48376
378,48141		 76.971
86.468
83.064
100.793
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 364,61404
360,77203
369,16310
367,72253		 88.476
99.107
106.679
126.381
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 41
54
41
41		 349,46225
338,56595
346,40649
339,99636		 126.873
160.657
173.538
210.164
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 41
72
62
62		 341,31581
320,67627
319,14327
304,67831		 151.907
232.096
293.818
379.934
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 332,40164
308,51742
303,37875
289,75579		 183.466
296.507
389.298
482.615
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 53
74
64
62		 316,90723
303,02510
310,75526
307,93606		 251.166
329.961
341.617
360.316
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
72
62
62		 313,75558
302,73258
304,06065
298,76578		 267.271
331.810
384.652
418.170
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
95
90
90		 47
98
93
93		 306,95123
288,36265
285,70474
285,36533		 304.970
435.264
522.685
517.195
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Enerji Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
37
32
31		 306,82862
295,66942
298,66829
293,80745		 305.674
379.849
421.992
452.459
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 305,43244
293,36359
293,89794
295,85912		 313.822
396.591
457.052
437.989
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
90
80
80		 77
93
82
82		 305,34987
283,87131
278,30428
276,59430		 314.354
472.117
587.454
592.601
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
82
82		 300,31192
276,86303
267,29291
265,27392		 346.222
534.856
693.613
703.470
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
64
62		 295,79451
295,12412
296,83779
301,25576		 376.714
383.891
435.228
401.634
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 294,17611
281,73710
282,25615
276,16208		 388.243
490.496
552.359
596.516
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
40
40		 22
22
42
41		 292,91325
287,10984
278,82660
285,37136		 397.281
445.332
582.742
517.145
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
95
90
90		 72
98
94
93		 288,20503
267,60871
262,25939
258,04004		 432.667
626.477
746.704
782.326
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 287,75396
271,76985
266,12585
263,78913		 436.273
583.953
705.845
719.159
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
74
62
62		 287,53569
282,58008
281,71957
283,13777		 437.967
483.095
557.107
535.505
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
90
80
80		 41
96
82
82		 281,97257
256,97159
251,24888
249,15272		 483.870
745.482
870.729
888.231
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
90
80
80		 52
93
82
82		 279,64568
261,88176
259,92776
256,26619		 504.043
688.929
771.883
802.652
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 58
59
52
52		 276,51411
266,88564
267,60197
265,79372		 531.779
634.074
690.508
698.154
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 270,91528


 583.926
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
52
50		 62
64
54
52		 269,49334
252,14993
246,88226
240,48346		 597.771
804.586
923.795
999.818
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 37
42
41
41		 268,65338
263,67354
260,73529
257,06294		 606.163
668.543
763.062
793.437
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 32
32
54
52		 267,20532
262,46454
252,05185
259,51292		 620.447
682.275
861.394
765.761
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 435,81439
440,66337
433,80065
429,63393		 9.664
10.932
15.560
14.465
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Japonca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 417,1779
414,42660
419,73359
409,91775		 15.285
18.987
20.534
20.439
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
63
62		 414,39674
421,84345
417,65709
411,50336		 16.238

21.311
19.932
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 367,57921
355,0945
355,8134
353,1906		 298.145
381.182
388.216
376.936
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
70		 366,01199
365,61519
361,54649
352,84276		 306.080
325.049
355.136
378.787
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
71		 361,20267
348,77161
340,76361
335,54743		 331.659
420.065
489.344
486.338
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
60
60
60		 349,47518
350,22873
356,76564
351,53823		 401.174
410.759
382.658
386.103
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 51
71
71
71		 347,66136
339,0478
332,04972
326,16858		 413.124
487.807
558.189
555.623
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 30


 339,29293


 471.831
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
57
57
57		 334,74064
316,57083
311,36358
311,64629		 506.491
689.689
754.088
681.990
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
30		 334,25727
330,83747
323,05873
313,88427		 510.356
553.417
637.150
661.167
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İnsansız Araç Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 326,5424


 575.019
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
75
75
75		 30
75
76
75		 325,52079
310,22787
304,08287
306,04048		 584.065
759.054
834.822
737.023
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50

 51
51

 324,53332
322,38205
320,15867
 592.931
630.707
664.584
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Otonom Sistemler Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 30


 324,11474


 596.832
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 51
60
61
61		 322,06452
318,13969
319,86353
316,79883		 615.852
673.404
667.453
634.517
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 320,62577
304,66191

 629.320
824.504
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 320,1032


 634.253
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
62
61		 319,08954
303,97474
293,47736
286,96189		 643.948
832.926
962.958
951.889
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 312,16744
309,85127
309,65678
302,89813		 713.987
763.449
772.351
769.815
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 36
67
67
67		 311,7103
284,06917
272,14374
271,32013		 718.836
1.102.506
1.258.463
1.163.760
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 310,07971
299,44105
294,14798
292,69916		 736.291
889.771
954.482
882.688
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
90
90
90		 40
93
93
93		 307,81578
278,39781
267,89573
269,57934		 761.136
1.187.270
1.322.931
1.189.467
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
55
55
55		 35
57
57
57		 307,61203
291,38842
271,0105
264,82265		 763.444
997.704
1.275.444
1.262.026
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 31
82
82
82		 307,37167
283,5047
269,76147
271,68023		 766.065
1.110.745
1.294.253
1.158.476
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
38		 52
52
40
39		 306,73795
303,45428
297,0491
300,51485		 773.122
839.397
918.464
795.160
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
72
72
72		 306,24466
288,744
277,78366
276,48437		 778.649
1.034.745
1.176.161
1.090.081
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Biyokimya
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
44		 47
47
47
46		 305,65929
303,51795
300,82432
303,57881		 785.198
838.608
872.798
762.633
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
30
30		 303,18616
298,15458
289,24094
279,56846		 813.702
906.584
1.018.129
1.047.878
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
51
51		 302,64766
292,60418
285,80132
289,67078		 819.943
980.864
1.064.047
918.884
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
50
50		 30
61
51
51		 302,10822
293,5559
284,5994
273,44906		 826.328
968.035
1.080.407
1.132.884
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 301,25945
294,19691
288,30304
286,38772		 836.336
959.476
1.030.439
959.123
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35
35
35		 31
36
36
35		 299,26091
287,21485
276,23776
276,09024		 860.134
1.056.597
1.198.265
1.095.648
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 298,75701
290,22088
274,43285
261,27328		 866.336
1.014.118
1.224.432
1.318.608
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 298,69698
293,41798
287,2596
289,01209		 867.049
969.808
1.044.306
926.768
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
59		 31
62
62
61		 298,15432
286,37574
277,89475
277,55025		 873.567
1.068.678
1.174.633
1.075.365
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 298,13644
280,50773
272,42033
271,57959		 873.813
1.155.277
1.254.412
1.159.955
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Mobil Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 297,52286


 881.349
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Su Altı Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 297,4642
288,95078

 882.041
1.031.858
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Su Altı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 297,09746
288,50181
284,9073
 886.573
1.038.211
1.076.228
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
40
41
41		 296,9558
293,73343
289,161
283,51946		 888.329
965.648
1.019.178
995.904
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
41
41		 296,04674
282,91315
273,72073
270,19507		 899.522
1.119.424
1.234.886
1.180.275
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 295,87951
288,44088
277,8909
278,86809		 901.604
1.039.120
1.174.697
1.057.366
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 295,19808
282,7626
270,36678
268,88819		 910.084
1.121.634
1.285.277
1.199.910
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 294,33453


 920.967
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
60
60
60		 25
62
62
61		 294,3186
274,91233
262,66426
258,59405		 921.185
1.241.038
1.404.573
1.362.689
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
70
70
70		 67
72
72
72		 291,98141
285,48491
273,12479
272,97292		 950.543
1.081.509
1.243.846
1.139.712
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 290,08273


 975.068
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35
35
35		 31
36
36
36		 285,63219
273,47084
261,01836
257,30196		 1.033.635
1.263.443
1.430.814
1.384.414
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
26
26		 285,55793
271,40539
255,93291
257,10378		 1.034.668
1.296.082
1.513.966
1.387.702
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
55
55
55		 36
57
57
57		 284,571
269,53014
258,43244
263,90964		 1.047.976
1.326.174
1.472.936
1.276.303
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 284,56955
272,34409

 1.047.996
1.281.090
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 284,44853
266,54147
256,27385
252,2691		 1.049.629
1.374.206
1.508.312
1.471.774
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 284,32329
274,74596
256,80718
254,41233		 1.051.327
1.243.556
1.499.544
1.434.116
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
70
70
70		 26
72
72
72		 283,9503
264,2407
253,03976
252,75928		 1.056.213
1.411.713
1.562.778
1.463.001
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 47
62
62
62		 283,76277
272,46286
260,93129
260,25916		 1.058.693
1.279.169
1.432.198
1.335.197
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 283,36112
275,25166
261,14335
259,46008		 1.064.147
1.235.836
1.428.896
1.348.324
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 282,69567
272,95476
259,80905
258,15017		 1.073.077
1.271.493
1.450.467
1.370.107
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
53		 31
57
57
55		 282,1046
263,32871
252,72188
249,55451		 1.081.101
1.426.526
1.568.192
1.520.834
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 280,61975


 1.101.694
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Maliye
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
80
80
80		 52
82
82
82		 278,55513
259,70119
250,56711
249,07892		 1.130.195
1.486.990
1.604.768
1.529.574
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 277,67555
268,18573
254,45326
253,60158		 1.142.442
1.347.902
1.538.924
1.448.256
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 277,4348
258,932
248,26498
243,28773		 1.145.831
1.499.793
1.644.374
1.640.259
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 276,99695
274,63513
266,31608
260,35026		 1.151.904
1.245.220
1.347.545
1.333.726
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
31
31
30		 274,85936
265,62966
251,79684
249,47649		 1.181.727
1.389.183
1.583.815
1.522.246
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
70
70
70		 26
72
72
72		 274,82729
253,86086
242,79096
237,55871		 1.182.178
1.586.188
1.740.743
1.756.232
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 274,63018
267,41838
261,8808
259,55183		 1.184.910
1.360.292
1.417.008
1.346.817
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 274,48809
257,30139
244,73701
241,8392		 1.186.981
1.527.466
1.706.165
1.668.663
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Bitki Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
52
52		 272,42037
266,76373
254,6842
263,51858		 1.216.457
1.370.638
1.534.968
1.282.494
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Karbon Yönetimi Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 272,11777


 1.220.847
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
62
62
62		 269,10851
254,14312
239,33277
230,10802		 1.263.939
1.581.460
1.803.527
1.918.445
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 26
52
52
52		 268,06537
252,72814
243,7205
240,37012		 1.279.124
1.605.580
1.724.221
1.698.006
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 266,58076
255,61151
244,73954
242,11925		 1.300.505
1.556.277
1.706.113
1.663.283
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 265,92699
253,4608
240,22053
230,40667		 1.309.981
1.593.019
1.787.301
1.911.732
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
45
45
46		 36
47
47
48		 265,79567
248,739
237,53456
228,10791		 1.311.844
1.674.607
1.836.617
1.964.769
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 263,36251
250,77848
240,26565
236,54849		 1.347.069
1.639.121
1.786.445
1.777.303
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
50		 41
62
52
52		 262,93296
252,225
240,29866
235,82686		 1.353.245
1.614.195
1.785.796
1.792.634
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 262,45501


 1.360.263
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 262,34702
253,0626
241,38172
239,07073		 1.361.770
1.599.746
1.766.225
1.724.642
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 261,63607
248,32747
237,41496
229,78465		 1.372.286
1.681.747
1.838.805
1.925.805
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
40

 26
41

 259,53858
244,10614
239,16894
 1.403.044
1.756.228
1.806.594
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50

 41
52

 258,10946
251,74975
248,50039
 1.423.943
1.622.345
1.640.390
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45

 47
47

 257,60475
249,2066
243,733
 1.431.301
1.666.508
1.723.997
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35

 31
36

 257,17433
243,95953
234,08958
 1.437.508
1.758.806
1.900.686
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 31
31
31
 256,41954
246,28189
231,79762
 1.448.501
1.717.846
1.944.108
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Sondaj Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 256,3879
247,07531
250,80783
253,8659		 1.448.950
1.703.738
1.600.713
1.443.478
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 255,26106
245,03797
229,75012
220,81773		 1.465.654
1.739.617
1.983.034
2.139.210
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Madencilik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 254,6756
251,64639
243,84371
240,9422		 1.474.249
1.624.074
1.722.066
1.686.445
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Fidan Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
20
20		 31
31
21
21		 253,31883
256,8576
246,22929
234,08422		 1.494.270
1.534.982
1.679.747
1.830.198
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 253,12894


 1.497.057
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 252,0457
245,29738
233,25367
227,03467		 1.512.837
1.735.063
1.916.503
1.989.807
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40

 36
41

 251,50337
240,45864
233,95912
 1.520.724
1.821.190
1.903.215
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Enerji Tesisleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 249,64733
244,4724
239,34787
235,53958		 1.547.782
1.749.638
1.803.263
1.798.760
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Talaşlı Üretim Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 249,16904


 1.554.864
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 247,67259
239,16427
231,86743
 1.576.921
1.844.458
1.942.763
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 246,80045
239,29847
230,92931
227,41224		 1.589.832
1.842.060
1.960.490
1.980.914
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 246,40725
240,89463
233,97259
226,02726		 1.595.539
1.813.395
1.902.931
2.013.605
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60

 62
62

 245,17786
238,44721
231,50926
 1.613.607
1.857.375
1.949.586
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 245,11276
245,60304
236,63948
229,8895		 1.614.538
1.729.704
1.853.287
1.923.347
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Kooperatifçilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 25
26
26
26		 244,226
236,88414
225,23242
216,82748		 1.627.611
1.885.534
2.070.470
2.238.173
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
21

 242,54197
234,51137
228,24739
 1.652.327
1.928.729
2.011.948
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 240,73345
234,72097
226,79473
218,63983		 1.678.841
1.924.863
2.040.146
2.193.538
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 238,47574
235,32897
223,98266
217,97057		 1.711.950
1.913.836
2.095.151
2.209.990
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 237,44443
235,48846
225,10762
217,19277		 1.727.089
1.910.885
2.072.949
2.229.294
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Fidan Yetiştiriciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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