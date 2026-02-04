Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık ÇOMÜ Üniversitesi başarı sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|180
180
170
170
|185
185
175
175
|494,95212
489,20178
506,02259
503,61732
|13.467
15.038
14.984
15.210
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
82
82
|470,05424
456,38416
478,18217
478,24484
|29.370
34.116
34.012
33.105
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
90
85
85
|93
93
88
88
|421,58522
416,91081
454,72100
449,04648
|74.285
65.815
53.816
57.421
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|416,95622
—
—
—
|79.422
…
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
21
—
—
|407,41359
368,12659
—
—
|90.028
120.488
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
21
—
—
|407,3392
380,40234
—
—
|90.121
104.820
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|401,91013
375,98867
399,61984
373,08459
|96.620
110.278
111.151
139.796
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
60
60
|26
27
62
62
|397,02744
380,20866
406,06249
400,20765
|102.540
105.033
103.268
105.870
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
130
130
130
|106
138
137
134
|383,33102
354,85529
373,94318
367,71949
|120.439
140.130
146.659
147.513
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|96
101
95
93
|345,69891
319,16506
337,21478
331,62051
|182.696
210.565
216.400
211.861
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
30
25
25
|26
31
26
26
|345,42682
319,19295
333,29887
297,09910
|183.226
210.489
225.823
302.637
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|341,02627
311,09111
322,87077
307,15146
|192.508
231.826
253.064
272.405
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|338,994
311,06532
323,46509
302,32051
|196.981
231.895
251.393
286.418
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|330,93741
307,88347
322,01361
308,64978
|215.493
240.878
255.400
268.179
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|329,25782
306,66234
330,54733
314,55847
|219.570
244.334
232.663
252.125
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
63
62
|320,01414
303,53024
327,39953
307,93537
|244.182
253.730
240.747
270.158
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|41
29
41
41
|312,71243
Dolmadı
417,17973
418,32905
|265.676
Dolmadı
90.619
86.418
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
19
15
8
|311,23888
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|270.400
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
40
|31
21
18
16
|307,43717
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|282.697
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
27
21
21
|305,86506
289,60958
304,56244
288,37055
|287.987
302.012
310.909
332.347
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|301,46358
286,53269
299,74822
292,85888
|303.429
314.259
328.595
316.642
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
31
31
|298,53108
284,77384
301,94662
287,83947
|314.229
321.593
320.427
334.215
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|296,97712
280,74605
298,95748
275,41693
|320.118
338.914
331.607
382.988
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|42
79
74
72
|294,47714
274,87879
288,61679
278,31014
|329.785
366.786
374.446
370.817
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|31
42
74
72
|292,96654
269,28526
277,07726
261,36240
|335.963
396.440
430.234
451.248
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|27
27
27
26
|289,92532
273,28740
279,80736
266,85574
|348.720
374.678
415.986
422.807
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|288,13295
272,71900
287,87519
282,68509
|356.543
377.567
377.687
353.297
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
40
40
|22
22
42
41
|282,09095
268,10019
271,60780
262,24247
|384.482
403.206
460.501
446.476
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Gıda Teknolojisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
37
32
31
|275,22999
259,83521
267,64292
255,39565
|419.989
454.918
483.764
485.904
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|272,50642
260,18535
268,46468
258,26633
|435.080
452.533
478.823
468.818
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
64
62
62
|271,68692
248,88521
255,15150
245,20893
|439.851
540.890
569.742
555.968
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
22
22
21
|269,76473
254,60027
267,87635
251,18616
|451.323
493.174
482.328
513.067
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
30
30
|22
22
32
31
|265,05115
252,31413
257,92727
251,27284
|481.033
511.542
548.856
512.508
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
35
35
|21
22
37
36
|261,66548
244,94411
250,68735
239,87878
|503.919
577.594
605.134
598.840
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|32
32
32
21
|258,85474
246,84659
254,43901
243,46247
|524.359
559.407
575.338
569.401
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|22
22
21
21
|254,27866
241,53237
249,69378
238,08200
|560.061
612.053
613.265
614.541
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|250,55108
242,38709
—
—
|591.777
603.115
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
50
50
50
|2
12
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
320,22724
314,92226
|Dolmadı
Dolmadı
260.530
251.193
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|8
12
21
21
|Dolmadı
Dolmadı
321,53034
315,04567
|Dolmadı
Dolmadı
256.751
250.886
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|—
1
—
—
|Dolmadı
260,33324
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
451.502
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
1
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
266,25045
—
—
|Dolmadı
414.193
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
62
62
|408,45684
435,42972
417,12169
410,31286
|5.444
6.924
10.171
15.028
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|385,44561
419,17276
404,51077
401,51139
|15.174
14.651
17.787
21.402
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
54
52
|375,61344
395,53727
380,24276
382,10372
|22.845
37.460
44.063
42.961
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|364,09827
405,49166
394,23677
388,91044
|35.258
25.953
26.720
34.096
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|59
59
58
57
|346,99855
372,20405
362,20030
364,24182
|63.879
78.491
77.969
74.515
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|343,071
385,79599
378,01051
377,67469
|72.793
52.344
47.488
49.620
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|342,31147
351,90183
—
—
|74.633
133.612
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|336,30393
378,48675
367,80653
366,96942
|90.072
65.544
65.926
68.852
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
73
72
|332,91062
360,19277
326,58473
323,90927
|99.742
108.441
197.157
211.207
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
72
72
|332,61526
344,12905
337,43610
340,39472
|100.619
160.657
152.069
142.249
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
72
72
|328,71932
367,52676
342,93872
341,28597
|113.165
89.489
132.505
138.975
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
74
72
|318,83264
321,41993
312,61548
316,59965
|149.936
262.445
268.999
249.108
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|42
54
63
62
|312,44544
340,32259
330,44314
328,01752
|178.340
175.489
180.119
191.854
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|27
32
64
62
|308,79595
321,66797
292,51255
292,78231
|196.428
261.150
403.922
407.073
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Coğrafya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|298,99445
337,91178
342,17647
—
|251.144
185.282
135.137
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
150
170
170
|153
158
180
175
|276,40417
304,65245
297,31458
317,47316
|413.768
363.091
368.109
244.336
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
15
20
20
|17
15
21
20
|265,57896
291,23490
268,90247
272,08300
|509.167
461.768
612.709
586.892
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
64
64
62
|380,3796
375,90876
389,89144
389,18909
|57.246
68.666
62.218
77.981
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|47
52
62
52
|369,99537
366,53392
379,48376
378,48141
|76.971
86.468
83.064
100.793
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|364,61404
360,77203
369,16310
367,72253
|88.476
99.107
106.679
126.381
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|41
54
41
41
|349,46225
338,56595
346,40649
339,99636
|126.873
160.657
173.538
210.164
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|41
72
62
62
|341,31581
320,67627
319,14327
304,67831
|151.907
232.096
293.818
379.934
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|332,40164
308,51742
303,37875
289,75579
|183.466
296.507
389.298
482.615
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|53
74
64
62
|316,90723
303,02510
310,75526
307,93606
|251.166
329.961
341.617
360.316
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
72
62
62
|313,75558
302,73258
304,06065
298,76578
|267.271
331.810
384.652
418.170
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
95
90
90
|47
98
93
93
|306,95123
288,36265
285,70474
285,36533
|304.970
435.264
522.685
517.195
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Enerji Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
37
32
31
|306,82862
295,66942
298,66829
293,80745
|305.674
379.849
421.992
452.459
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|305,43244
293,36359
293,89794
295,85912
|313.822
396.591
457.052
437.989
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
90
80
80
|77
93
82
82
|305,34987
283,87131
278,30428
276,59430
|314.354
472.117
587.454
592.601
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
82
82
|300,31192
276,86303
267,29291
265,27392
|346.222
534.856
693.613
703.470
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
64
62
|295,79451
295,12412
296,83779
301,25576
|376.714
383.891
435.228
401.634
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|294,17611
281,73710
282,25615
276,16208
|388.243
490.496
552.359
596.516
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
40
40
|22
22
42
41
|292,91325
287,10984
278,82660
285,37136
|397.281
445.332
582.742
517.145
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
95
90
90
|72
98
94
93
|288,20503
267,60871
262,25939
258,04004
|432.667
626.477
746.704
782.326
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|287,75396
271,76985
266,12585
263,78913
|436.273
583.953
705.845
719.159
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
74
62
62
|287,53569
282,58008
281,71957
283,13777
|437.967
483.095
557.107
535.505
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
90
80
80
|41
96
82
82
|281,97257
256,97159
251,24888
249,15272
|483.870
745.482
870.729
888.231
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
90
80
80
|52
93
82
82
|279,64568
261,88176
259,92776
256,26619
|504.043
688.929
771.883
802.652
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|58
59
52
52
|276,51411
266,88564
267,60197
265,79372
|531.779
634.074
690.508
698.154
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|270,91528
—
—
—
|583.926
…
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
52
50
|62
64
54
52
|269,49334
252,14993
246,88226
240,48346
|597.771
804.586
923.795
999.818
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|37
42
41
41
|268,65338
263,67354
260,73529
257,06294
|606.163
668.543
763.062
793.437
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|32
32
54
52
|267,20532
262,46454
252,05185
259,51292
|620.447
682.275
861.394
765.761
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|435,81439
440,66337
433,80065
429,63393
|9.664
10.932
15.560
14.465
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Japonca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|417,1779
414,42660
419,73359
409,91775
|15.285
18.987
20.534
20.439
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
63
62
|414,39674
421,84345
417,65709
411,50336
|16.238
…
21.311
19.932
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|367,57921
355,0945
355,8134
353,1906
|298.145
381.182
388.216
376.936
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
70
|366,01199
365,61519
361,54649
352,84276
|306.080
325.049
355.136
378.787
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
71
|361,20267
348,77161
340,76361
335,54743
|331.659
420.065
489.344
486.338
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
60
60
60
|349,47518
350,22873
356,76564
351,53823
|401.174
410.759
382.658
386.103
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|51
71
71
71
|347,66136
339,0478
332,04972
326,16858
|413.124
487.807
558.189
555.623
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|30
—
—
—
|339,29293
—
—
—
|471.831
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
57
57
57
|334,74064
316,57083
311,36358
311,64629
|506.491
689.689
754.088
681.990
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
30
|334,25727
330,83747
323,05873
313,88427
|510.356
553.417
637.150
661.167
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İnsansız Araç Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|326,5424
—
—
—
|575.019
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
75
75
75
|30
75
76
75
|325,52079
310,22787
304,08287
306,04048
|584.065
759.054
834.822
737.023
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|51
51
—
—
|324,53332
322,38205
320,15867
—
|592.931
630.707
664.584
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Otonom Sistemler Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|30
—
—
—
|324,11474
—
—
—
|596.832
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|51
60
61
61
|322,06452
318,13969
319,86353
316,79883
|615.852
673.404
667.453
634.517
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|320,62577
304,66191
—
—
|629.320
824.504
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|320,1032
—
—
—
|634.253
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
62
61
|319,08954
303,97474
293,47736
286,96189
|643.948
832.926
962.958
951.889
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|312,16744
309,85127
309,65678
302,89813
|713.987
763.449
772.351
769.815
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|36
67
67
67
|311,7103
284,06917
272,14374
271,32013
|718.836
1.102.506
1.258.463
1.163.760
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|310,07971
299,44105
294,14798
292,69916
|736.291
889.771
954.482
882.688
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
90
90
90
|40
93
93
93
|307,81578
278,39781
267,89573
269,57934
|761.136
1.187.270
1.322.931
1.189.467
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
55
55
55
|35
57
57
57
|307,61203
291,38842
271,0105
264,82265
|763.444
997.704
1.275.444
1.262.026
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|31
82
82
82
|307,37167
283,5047
269,76147
271,68023
|766.065
1.110.745
1.294.253
1.158.476
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
38
|52
52
40
39
|306,73795
303,45428
297,0491
300,51485
|773.122
839.397
918.464
795.160
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
72
72
72
|306,24466
288,744
277,78366
276,48437
|778.649
1.034.745
1.176.161
1.090.081
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Biyokimya
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
44
|47
47
47
46
|305,65929
303,51795
300,82432
303,57881
|785.198
838.608
872.798
762.633
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
30
30
|303,18616
298,15458
289,24094
279,56846
|813.702
906.584
1.018.129
1.047.878
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
51
51
|302,64766
292,60418
285,80132
289,67078
|819.943
980.864
1.064.047
918.884
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
50
50
|30
61
51
51
|302,10822
293,5559
284,5994
273,44906
|826.328
968.035
1.080.407
1.132.884
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|301,25945
294,19691
288,30304
286,38772
|836.336
959.476
1.030.439
959.123
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
35
35
|31
36
36
35
|299,26091
287,21485
276,23776
276,09024
|860.134
1.056.597
1.198.265
1.095.648
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|298,75701
290,22088
274,43285
261,27328
|866.336
1.014.118
1.224.432
1.318.608
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|298,69698
293,41798
287,2596
289,01209
|867.049
969.808
1.044.306
926.768
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
59
|31
62
62
61
|298,15432
286,37574
277,89475
277,55025
|873.567
1.068.678
1.174.633
1.075.365
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|298,13644
280,50773
272,42033
271,57959
|873.813
1.155.277
1.254.412
1.159.955
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Mobil Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|297,52286
—
—
—
|881.349
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Su Altı Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|297,4642
288,95078
—
—
|882.041
1.031.858
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|297,09746
288,50181
284,9073
—
|886.573
1.038.211
1.076.228
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
40
41
41
|296,9558
293,73343
289,161
283,51946
|888.329
965.648
1.019.178
995.904
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
41
41
|296,04674
282,91315
273,72073
270,19507
|899.522
1.119.424
1.234.886
1.180.275
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|295,87951
288,44088
277,8909
278,86809
|901.604
1.039.120
1.174.697
1.057.366
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|295,19808
282,7626
270,36678
268,88819
|910.084
1.121.634
1.285.277
1.199.910
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|294,33453
—
—
—
|920.967
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
60
60
60
|25
62
62
61
|294,3186
274,91233
262,66426
258,59405
|921.185
1.241.038
1.404.573
1.362.689
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
70
70
70
|67
72
72
72
|291,98141
285,48491
273,12479
272,97292
|950.543
1.081.509
1.243.846
1.139.712
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|290,08273
—
—
—
|975.068
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
35
35
|31
36
36
36
|285,63219
273,47084
261,01836
257,30196
|1.033.635
1.263.443
1.430.814
1.384.414
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
26
26
|285,55793
271,40539
255,93291
257,10378
|1.034.668
1.296.082
1.513.966
1.387.702
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
55
55
55
|36
57
57
57
|284,571
269,53014
258,43244
263,90964
|1.047.976
1.326.174
1.472.936
1.276.303
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|284,56955
272,34409
—
—
|1.047.996
1.281.090
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|284,44853
266,54147
256,27385
252,2691
|1.049.629
1.374.206
1.508.312
1.471.774
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|284,32329
274,74596
256,80718
254,41233
|1.051.327
1.243.556
1.499.544
1.434.116
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
70
70
70
|26
72
72
72
|283,9503
264,2407
253,03976
252,75928
|1.056.213
1.411.713
1.562.778
1.463.001
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|47
62
62
62
|283,76277
272,46286
260,93129
260,25916
|1.058.693
1.279.169
1.432.198
1.335.197
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|283,36112
275,25166
261,14335
259,46008
|1.064.147
1.235.836
1.428.896
1.348.324
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|282,69567
272,95476
259,80905
258,15017
|1.073.077
1.271.493
1.450.467
1.370.107
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
53
|31
57
57
55
|282,1046
263,32871
252,72188
249,55451
|1.081.101
1.426.526
1.568.192
1.520.834
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|280,61975
—
—
—
|1.101.694
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Maliye
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
80
80
80
|52
82
82
82
|278,55513
259,70119
250,56711
249,07892
|1.130.195
1.486.990
1.604.768
1.529.574
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|277,67555
268,18573
254,45326
253,60158
|1.142.442
1.347.902
1.538.924
1.448.256
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|277,4348
258,932
248,26498
243,28773
|1.145.831
1.499.793
1.644.374
1.640.259
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|276,99695
274,63513
266,31608
260,35026
|1.151.904
1.245.220
1.347.545
1.333.726
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
31
31
30
|274,85936
265,62966
251,79684
249,47649
|1.181.727
1.389.183
1.583.815
1.522.246
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
70
70
70
|26
72
72
72
|274,82729
253,86086
242,79096
237,55871
|1.182.178
1.586.188
1.740.743
1.756.232
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|274,63018
267,41838
261,8808
259,55183
|1.184.910
1.360.292
1.417.008
1.346.817
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|274,48809
257,30139
244,73701
241,8392
|1.186.981
1.527.466
1.706.165
1.668.663
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Bitki Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
52
52
|272,42037
266,76373
254,6842
263,51858
|1.216.457
1.370.638
1.534.968
1.282.494
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Karbon Yönetimi Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|272,11777
—
—
—
|1.220.847
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
62
62
62
|269,10851
254,14312
239,33277
230,10802
|1.263.939
1.581.460
1.803.527
1.918.445
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|26
52
52
52
|268,06537
252,72814
243,7205
240,37012
|1.279.124
1.605.580
1.724.221
1.698.006
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|266,58076
255,61151
244,73954
242,11925
|1.300.505
1.556.277
1.706.113
1.663.283
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gökçeada Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|265,92699
253,4608
240,22053
230,40667
|1.309.981
1.593.019
1.787.301
1.911.732
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
45
45
46
|36
47
47
48
|265,79567
248,739
237,53456
228,10791
|1.311.844
1.674.607
1.836.617
1.964.769
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|263,36251
250,77848
240,26565
236,54849
|1.347.069
1.639.121
1.786.445
1.777.303
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
50
|41
62
52
52
|262,93296
252,225
240,29866
235,82686
|1.353.245
1.614.195
1.785.796
1.792.634
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|262,45501
—
—
—
|1.360.263
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|262,34702
253,0626
241,38172
239,07073
|1.361.770
1.599.746
1.766.225
1.724.642
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|261,63607
248,32747
237,41496
229,78465
|1.372.286
1.681.747
1.838.805
1.925.805
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
40
—
—
|26
41
—
—
|259,53858
244,10614
239,16894
—
|1.403.044
1.756.228
1.806.594
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
—
—
|41
52
—
—
|258,10946
251,74975
248,50039
—
|1.423.943
1.622.345
1.640.390
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
—
—
|47
47
—
—
|257,60475
249,2066
243,733
—
|1.431.301
1.666.508
1.723.997
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
—
—
|31
36
—
—
|257,17433
243,95953
234,08958
—
|1.437.508
1.758.806
1.900.686
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|31
31
31
—
|256,41954
246,28189
231,79762
—
|1.448.501
1.717.846
1.944.108
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Sondaj Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|256,3879
247,07531
250,80783
253,8659
|1.448.950
1.703.738
1.600.713
1.443.478
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|255,26106
245,03797
229,75012
220,81773
|1.465.654
1.739.617
1.983.034
2.139.210
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|254,6756
251,64639
243,84371
240,9422
|1.474.249
1.624.074
1.722.066
1.686.445
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
20
20
|31
31
21
21
|253,31883
256,8576
246,22929
234,08422
|1.494.270
1.534.982
1.679.747
1.830.198
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|253,12894
—
—
—
|1.497.057
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|252,0457
245,29738
233,25367
227,03467
|1.512.837
1.735.063
1.916.503
1.989.807
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
—
—
|36
41
—
—
|251,50337
240,45864
233,95912
—
|1.520.724
1.821.190
1.903.215
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Enerji Tesisleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|249,64733
244,4724
239,34787
235,53958
|1.547.782
1.749.638
1.803.263
1.798.760
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Talaşlı Üretim Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|249,16904
—
—
—
|1.554.864
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|247,67259
239,16427
231,86743
—
|1.576.921
1.844.458
1.942.763
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|246,80045
239,29847
230,92931
227,41224
|1.589.832
1.842.060
1.960.490
1.980.914
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|246,40725
240,89463
233,97259
226,02726
|1.595.539
1.813.395
1.902.931
2.013.605
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
—
—
|62
62
—
—
|245,17786
238,44721
231,50926
—
|1.613.607
1.857.375
1.949.586
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|245,11276
245,60304
236,63948
229,8895
|1.614.538
1.729.704
1.853.287
1.923.347
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Kooperatifçilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|25
26
26
26
|244,226
236,88414
225,23242
216,82748
|1.627.611
1.885.534
2.070.470
2.238.173
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
21
—
—
|242,54197
234,51137
228,24739
—
|1.652.327
1.928.729
2.011.948
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|240,73345
234,72097
226,79473
218,63983
|1.678.841
1.924.863
2.040.146
2.193.538
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|238,47574
235,32897
223,98266
217,97057
|1.711.950
1.913.836
2.095.151
2.209.990
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|237,44443
235,48846
225,10762
217,19277
|1.727.089
1.910.885
2.072.949
2.229.294
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
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|Dolmadı
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|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
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|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı