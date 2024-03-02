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Haberler Fotohaber ÇANAKKALE’DE DEPREM | 2 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:14

ÇANAKKALE’DE DEPREM | 2 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Son dakika Çanakkale'de hissedilen deprem haberi geldi. Biga merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

ÇANAKKALE’DE DEPREM | 2 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat öğleden sonra merkez üssü Çanakkale olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Çanakkale'de deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

ÇANAKKALE’DE DEPREM | 2 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA ÇANAKKALE DEPREM

GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE)

02.03.2024,

12:23:31 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 11.0 km

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ÇANAKKALE’DE DEPREM | 2 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ÇANAKKALE’DE DEPREM | 2 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE’DE DEPREM | 2 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA