Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
14:14
ÇANAKKALE’DE DEPREM | 2 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Son dakika Çanakkale'de hissedilen deprem haberi geldi. Biga merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları