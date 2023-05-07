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Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:14

CANLI İZLE | AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi yayını! A Haber ile AK Parti İstanbul Mitingi canlı yayın izle

Başkan Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi canlı izle! Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitingi canlı yayında naklen takip etmek isteyenlerin araştırmaları hız kazandı. Tarihi günde, alana 1 milyondan fazla vatandaşın katılım sağlaması beklenirken bu noktada ise gözler saatler 16.00'ı gösterdiğinde "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi canlı yayın izle" ekranında olacak. İşte A Haber ile AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi izle ekranı ve tüm detaylar.

CANLI İZLE | AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi yayını! A Haber ile AK Parti İstanbul Mitingi canlı yayın izle

Megakentte sabah saatlerinden itibaren İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşma gerçekleşecek. Başkan Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek mitingi canlı yayında takip etmek isteyenler ise "AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi canlı yayın izle" ekranı araştırmasına çıktı. Öte yandan mitinge milyonun üzerinde yoğun katılım beklenirken bazı yollar ve güzergahlar trafiğe kapatıldı. İşte A Haber AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi canlı izle…

CANLI İZLE | AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi yayını! A Haber ile AK Parti İstanbul Mitingi canlı yayın izle

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.

Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

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CANLI İZLE | AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi yayını! A Haber ile AK Parti İstanbul Mitingi canlı yayın izle

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

CANLI İZLE | AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi yayını! A Haber ile AK Parti İstanbul Mitingi canlı yayın izle

Yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi. Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.

CANLI İZLE | AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi yayını! A Haber ile AK Parti İstanbul Mitingi canlı yayın izle

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

A-04 ve A-31 Minibüsleri

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METRO VE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir.

Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

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