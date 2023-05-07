CANLI İZLE | AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi yayını! A Haber ile AK Parti İstanbul Mitingi canlı yayın izle

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

A-04 ve A-31 Minibüsleri

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METRO VE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir.

Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.