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Haberler Fotohaber Altın fiyatları canlı takip ekranı 5 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:33

Altın fiyatları canlı takip ekranı 5 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet gibi seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapanların en çok tercih ettiği yatırım şekli olan altın piyasasındaki hareketlilik bugünde sürüyor. 5 Temmuz Çarşamba canlı altın fiyatları sabah.com.tr'den takip ediliyor. Sene başından bu yana hareketli bir seyir gösteren piyasa yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Altın fiyatları bugün canlı alış-satış rakamları ile araştırılıyor. 5 Temmuz 2023 altın gram fiyatı 1.600 TL üzerinde yüklenişine devam ediyor. Peki, 5 Temmuz altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Temmuz 2023 alış satış altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı!

CANLI TAKİP ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ 2023 || Piyasa anbean takip ediliyor! 5 Temmuz 2023 bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

2023 Haziran ayı enflasyon rakamları bugün belli belli oluyor. Altın fiyatları 5 Temmuz 2023 gündemdeki yerini aldı. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bugün belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Memur ve emekli maaş zammı üzerinde etkili olacak enflasyon oranlarının altın fiyatlarına etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor. İç ve dış piyasada yaşanan sıcak gelişmeler sonucu altın fiyatı sık sık yükselip, düşüyor. Çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL merak ediliyor. İşte, 5 Temmuz 2023 Çarşamba anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

CANLI TAKİP ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ 2023 || Piyasa anbean takip ediliyor! 5 Temmuz 2023 bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

5 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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CANLI TAKİP ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ 2023 || Piyasa anbean takip ediliyor! 5 Temmuz 2023 bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.608,46

SATIŞ (TL) 1.608,73

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CANLI TAKİP ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ 2023 || Piyasa anbean takip ediliyor! 5 Temmuz 2023 bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.597,00

SATIŞ (TL) 2.664,00

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CANLI TAKİP ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ 2023 || Piyasa anbean takip ediliyor! 5 Temmuz 2023 bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 5.178,00

SATIŞ (TL) 5.328,00

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