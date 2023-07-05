Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:33
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
07:33
Altın fiyatları canlı takip ekranı 5 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet gibi seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapanların en çok tercih ettiği yatırım şekli olan altın piyasasındaki hareketlilik bugünde sürüyor. 5 Temmuz Çarşamba canlı altın fiyatları sabah.com.tr'den takip ediliyor. Sene başından bu yana hareketli bir seyir gösteren piyasa yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Altın fiyatları bugün canlı alış-satış rakamları ile araştırılıyor. 5 Temmuz 2023 altın gram fiyatı 1.600 TL üzerinde yüklenişine devam ediyor. Peki, 5 Temmuz altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Temmuz 2023 alış satış altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı!