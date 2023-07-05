Altın fiyatları canlı takip ekranı 5 Temmuz 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

2023 Haziran ayı enflasyon rakamları bugün belli belli oluyor. Altın fiyatları 5 Temmuz 2023 gündemdeki yerini aldı. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bugün belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Memur ve emekli maaş zammı üzerinde etkili olacak enflasyon oranlarının altın fiyatlarına etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor. İç ve dış piyasada yaşanan sıcak gelişmeler sonucu altın fiyatı sık sık yükselip, düşüyor. Çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL merak ediliyor. İşte, 5 Temmuz 2023 Çarşamba anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...