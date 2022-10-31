Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 11:04

Çaresizlik Sözleri - Darda Kalanlar İçin Söylenmiş Ümitsizlik ve Çaresizlik İle İlgili Sözler

Çaresizlik sözleri, gelmiş geçmiş en kötü hislerden biri üzerine kurulmuştur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında el ve kol bağlanır, insanın özgüveni ve cesareti düşer. Bu duygu ve düşünceleri ifade etmek ise pek kolay değildir. İşte tam olarak böyle anlar için söylenmiş çaresizlik sözleri bulunuyor. Darda kalanlar için söylenmiş ümitsizlik ve çaresizlik ile ilgili sözler bu yazımızda. Çaresizlik duygusunu en iyi şekilde ifade edebilmenize yardımcı olacak çaresizlik sözleri yazımızın devamında sizinle.