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Haberler Fotohaber Çaresizlik Sözleri - Darda Kalanlar İçin Söylenmiş Ümitsizlik ve Çaresizlik İle İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 11:04

Çaresizlik Sözleri - Darda Kalanlar İçin Söylenmiş Ümitsizlik ve Çaresizlik İle İlgili Sözler

Çaresizlik sözleri, gelmiş geçmiş en kötü hislerden biri üzerine kurulmuştur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında el ve kol bağlanır, insanın özgüveni ve cesareti düşer. Bu duygu ve düşünceleri ifade etmek ise pek kolay değildir. İşte tam olarak böyle anlar için söylenmiş çaresizlik sözleri bulunuyor. Darda kalanlar için söylenmiş ümitsizlik ve çaresizlik ile ilgili sözler bu yazımızda. Çaresizlik duygusunu en iyi şekilde ifade edebilmenize yardımcı olacak çaresizlik sözleri yazımızın devamında sizinle.

Çaresizlik Sözleri - Darda Kalanlar İçin Söylenmiş Ümitsizlik ve Çaresizlik İle İlgili Sözler

Çaresizlik sözleri, insanların herhangi bir durumda ne yapacağını bilmediğinde önem kazanıyor. Hayat içerisindeki sorunlardan kurtulmanın bilinen yolu ise yüzleşmektir. Bu nedenle hayattaki sorunlarla yüzleşebilmek için düşüncelerin dışa vurulması önem gerekir. Böylesi anlarda darda kalanlar için söylenmiş ümitsizlik çaresizlik ile ilgili sözlerden faydalanabilirsiniz. Bu sözleri aynı durumda olan sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz ve bu sayede sevdiklerinizin yanında olabilirsiniz.

Çaresizlik Sözleri - Darda Kalanlar İçin Söylenmiş Ümitsizlik ve Çaresizlik İle İlgili Sözler

Çaresizlik ile İlgili Sözler

Çaresiz sözler, genellikle kişilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmek için tercih ediliyor. Kimi zamansa umut aşılamak için tercih ediliyor. Çeşitli çaresizlik sözlerini aşağıda bulabilirsiniz:

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Çaresizlik Sözleri - Darda Kalanlar İçin Söylenmiş Ümitsizlik ve Çaresizlik İle İlgili Sözler
  • Çaresizlik boğaza dolanan iki karanlık ele benziyor. Düşündükçe nefesim kesiliyor.
  • Suyu sevmeyen insanın, rüzgarı anlamayan, gökyüzünde bir bulutu olmayan insanın gideceği uzaklık, olsa olsa kendisine sızan çaresizliktir.
  • Gittiğin gün doğmayı unuttu güneş. Bu yüzdendir çaresizlik. Bu yüzdendir uzun geceler.
  • Çaresizlik nedir, bilir misin, sen hiç? Boğazının düğüm düğüm olduğu, boğulur gibi hissettiğin oldu mu hiç? Çığlıklarının taş duvarlarda yankılandığını ve kimsenin seni duymadığını hiç hissettin mi? Ve bir köşeye çaresizce yığılıp kaldığın oldu mu hiç?
  • Umutsuzluk en yakıcı zevktir, özellikle de içinde bulunduğun durumun çaresizliğini açıkça kavramışsan.
  • Kendinizi yol kenarında dururken, biri kaşıkla kuyu kazmak için mücadele ederken izliyor ve kalbinizle kollarınız ve kürekleriniz olmasını diliyorsunuz.
  • Çaresizlik ve çıkmaz sokağın sonu, insana, kurallara göre yaşamakla kafasına göre yaşamak farkını gösterir.
Çaresizlik Sözleri - Darda Kalanlar İçin Söylenmiş Ümitsizlik ve Çaresizlik İle İlgili Sözler

Sevgiliye Çaresizlik Sözleri

Bazı durumlarda sevgiliye karşı çaresizlik sözleri söylemek isteyebilirsiniz. Böylesi durumlarda aşağıdaki sözlerden faydalanabilirsiniz:

  • Çaresiz aşkların son bulacağı bir dünya istiyorum artık!
  • Çaresizlik yüzünden birçok şeyin anlamı kayboluyor. Sen olmadıktan sonra sana yazılan mektup ne işe yarar?
  • Senden hiç ayrılmamak vardı. Zamanı durdurmak, bütün saatleri parçalamak vardı. İsyan içindeydim. Neydi bu çaresizlik? Bizi çepeçevre saran bu dört duvar neydi?
  • Sevildiğini bildiğin sürece bazen çaresiz hissetmek iyidir.
  • Çaresizlik içinde boğuluyoruz. Ne senin geleceğin var ne de benim vazgeçeceğim.
  • Birini sevmek ve onlara yardım edememek ne korkunç bir duygudur.
Çaresizlik Sözleri - Darda Kalanlar İçin Söylenmiş Ümitsizlik ve Çaresizlik İle İlgili Sözler

Şairlerin Çaresizlik Sözleri

Her insanın olduğu gibi şairlerin de çaresiz kaldığı durumlar muhakkak olmuştur. Böylesi anlarda bizler için de birbirinden anlamlı sözler bırakmışlardır. İşte şairlerin çaresizlik üzerine söylediği sözler:

  • "Çaresizlik insanları çabucak dost yaparmış." İskender Pala
  • "Çaresizlik karşısında, vücudun verebildiği en hızlı tepkidir ağlamak." Azra Kohen
  • "Ya ümitsizsiniz, ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz, ya da çare sizsiniz." Behçet Necatigil
  • "Suyu sevmeyen insanın, rüzgarı anlamayan, gökyüzünde bir bulutu olmayan insanın gideceği uzaklık, olsa olsa kendisine sızan çaresizliktir." Şükrü Erbaş
  • "Ve asıl öğrendiğim şey, çaresizlik insana her şeyi yaptırırmış." Burak Aksak
  • "Ah şu çaresizlik!…Boğazına tıkanan demir bir yumruk, bedenini ve ruhunu bürüyen esrarlı bir yangın, kalbini yerinden oynatan şiddetli bir deprem." Nurullah Genç
  • Çaresizlikte kaç insan eder ki bir kişi? Bir kendisi, bir gölgesi, bir de hayali. Ertürk Akşun
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