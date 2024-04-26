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Haberler Fotohaber ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı 2024 İŞKUR: ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:22

ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı 2024 İŞKUR: ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Rize İŞKUR Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimlik olarak istihdam edilmek üzere toplam 1072 işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un internet adresinden yapılacak. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi kadrolarına alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. 1072 mevsimlik işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, 2024 ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı ve şartları.

ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı 2024 İŞKUR: ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

ÇAYKUR işçi alımı başvuru tarihleri 2024 yılı alımları için araştırılıyor. İŞKUR Rize Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı alınacağını duyurdu. 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi için başvurular, 26 Nisan'da başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek. İŞKUR mevsimlik işçi alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar belirlendikten sonra noter kurası gerçekleşecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvuru ekranı 2024.

ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı 2024 İŞKUR: ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

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ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı 2024 İŞKUR: ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Online olarak başvuru yapmak isteyenler, aşağıdaki link aracılığıyla başvuru ekranına gidip arama kısmına "ÇAYKUR" yazarak aktif ilanı görüntüleyebilir ve başvuru yapabilir.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı 2024 İŞKUR: ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KURA NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı aranacak. İşe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu olacak.

ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı 2024 İŞKUR: ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz yıl başvuru şartları şöyleydi;

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

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