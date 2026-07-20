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Haberler Fotohaber Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 03:16

Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Böylece üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları; adaylar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; "Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralaması nasıl?" sorusu öne çıktı. İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi verileri...

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Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 YKS sonuçlarının açıklanması ile başlayacak tercih dönemi ile birlikte üniversite adaylarının bölüm araştırmaları hız kazandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin lisans ve ön lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Böylece Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları adaylar için ön plana çıktı.

Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Celal Bayar Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 240
240
230
230		 246
246
236
236		 490,35088
483,68258
502,66368
501,65466		 15.963
17.828
17.009
16.461
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
75		 82
82
77
77		 426,59831
419,96043
464,22810
459,85816		 68.937
63.073
45.586
48.119
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 406,73716
383,87423
417,84846
401,52339		 90.815
100.550
89.872
104.380
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 404,61903
373,63241
404,53205
388,83846		 93.314
113.237
105.140
119.154
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
56
56		 72
72
58
58		 402,00577
400,78706
446,63680
442,67174		 96.505
81.824
61.297
63.132
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
85
80
80		 72
88
82
82		 386,50531
356,05034
382,62939
362,98066		 116.102
138.211
133.828
154.566
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 383,30776
380,56458

 120.472
104.638
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 160
185
185
185		 168
195
191
190		 368,80748
339,87698
359,93576
353,94445		 141.495
165.949
169.859
169.203
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 358,36426
340,46037

 158.735
164.822
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 61
61
56
56		 63
63
58
58		 352,85988
335,67180
366,48386
346,06405		 168.860
174.074
158.560
183.033
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
50		 62
67
62
52		 351,37045
323,05302
344,43514
322,90239		 171.653
201.144
200.267
231.550
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 350,2234
326,48207
347,11991
335,70483		 173.901
193.414
194.689
203.259
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 342,79909
314,77859
329,33494
300,98832		 188.701
221.785
235.755
290.527
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 96
101
93
93		 341,22713
314,17516
333,10426
327,40260		 192.078
223.378
226.265
221.192
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 339,11898
314,60170

 196.713
222.259
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 332,93817
307,71974
334,34906
315,60516		 210.769
241.361
223.222
249.496
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
90		 52
52
72
48		 331,79512
303,80069
311,61970
Dolmadı		 213.461
252.859
286.751
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
27		 324,52363
300,42783
312,13369
Dolmadı		 231.867
263.570
285.091
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
14		 15
15
15
15		 322,4819
306,70543
342,54024
330,78667		 237.433
244.197
204.346
213.684
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 321,15866
294,11713
315,48645
315,56113		 241.074
285.384
274.663
249.582
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
15
15		 21
21
16
16		 315,18911
292,10876
315,93585
301,37605		 258.093
292.518
273.256
289.366
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
80		 52
52
50
46		 314,71115
291,12872
Dolmadı
Dolmadı		 259.583
296.180
Dolmadı
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
32
31
31		 305,36118
284,82425
304,37786
289,24472		 289.628
321.390
311.582
329.280
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
70
70		 63
62
72
72		 302,19423
286,86879
308,75973
294,51644		 300.799
312.857
296.269
311.146
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
25		 36
37
36
26		 288,32786
273,34860
294,82195
283,00645		 355.696
374.375
347.941
352.093
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 282,19746
268,29212
287,80220
269,73958		 384.009
402.065
378.030
408.847
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tütün Eksperliği Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet )		 Tütün Eksperliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 22
22
22
21		 252,17468
244,60768
251,89830
249,46919		 577.628
580.866
595.199
524.760
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
50		 27
25
62
52		 Dolmadı
Dolmadı
391,74739
401,17281		 Dolmadı
Dolmadı
121.233
104.729
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
40
40
30

41
31		 Dolmadı
Dolmadı
308,93122
303,38057		 Dolmadı
Dolmadı
295.713
283.284
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1


1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
308,43111		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
268.800
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
2
2
1

1
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
324,06149		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
228.856
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
50		 41
52
62
52		 343,71556
392,42767
384,08718
381,50390		 71.254
41.768
38.632
43.859
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
50		 41
52
62
52		 318,44573
357,78372
354,89185
354,12572		 151.475
115.417
96.217
99.242
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
50		 42
64
53
52		 312,81358
316,68303
307,51649
311,84084		 176.665
288.489
299.364
276.618
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
100
100		 32
32
103
103		 309,18159
339,96015
313,25200
312,94460		 194.434
176.888
265.394
270.033
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
100
100		 32
32
105
103		 302,72816
323,51777
292,52363
291,58865		 229.312
251.537
403.834
416.520
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 42
64
62
62		 295,30117
312,88559
307,31495
304,81132		 274.430
310.515
300.672
321.068
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 27
32
64
62		 290,37134
292,48395
271,35853
265,48091		 307.022
451.882
588.530
652.101
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 81
80
80
80		 87
84
84
82		 266,69219
297,55896
284,85304
313,23198		 498.936
413.490
466.149
268.341
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
10		 9
11
11
10		 263,51233
285,70985
263,48023
286,45880		 528.471
507.500
667.627
457.763
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 54
54
64
62		 363,85041
361,15220
372,93073
374,59537		 90.213
98.205
97.709
109.658
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 47
52
62
52		 354,25664
351,84900
366,21718
365,35725		 113.672
121.228
114.086
132.536
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 343,57873
345,34982
355,36211
353,66368		 144.590
139.419
144.380
165.165
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
50		 53
62
52
52		 328,12865
311,95682
314,06004
307,43858		 200.609
276.601
322.270
363.299
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
78
72
72		 314,32266
299,34253
303,93448
302,61577		 264.281
354.057
385.507
392.858
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
140
150
150		 82
148
154
154		 304,58096
279,28608
271,82574
266,62161		 319.054
512.374
648.421
689.278
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
74
72		 299,93431
289,57745
294,52514
302,63582		 348.775
425.606
452.226
392.734
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 105
105
100
100		 108
110
103
103		 299,79249
282,85656
279,08966
270,83055		 349.711
480.754
580.442
646.815
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
120
120
120		 62
125
123
123		 296,86739
267,25934
260,66754
255,84486		 369.381
630.150
763.773
807.504
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 42
74
64
62		 295,61458
274,62925
274,19958
271,57001		 378.017
556.013
625.698
639.668
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
125
120
120		 84
130
124
123		 291,75453
266,17326
261,07666
256,79214		 405.821
641.585
759.288
796.505
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 41
74
62
62		 290,92723
265,36988
260,26168
258,19896		 411.962
650.193
768.210
780.587
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 41
79
72
72		 287,30367
262,60915
257,04986
253,69875		 439.843
680.606
804.032
832.798
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 42
54
42
41		 285,47372
257,88355
255,22209
250,86035		 454.685
734.959
824.680
867.034
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
50		 52
64
53
52		 277,58917
253,68202
245,75120
238,98794		 522.226
785.517
937.723
1.019.804
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
120
120
120		 123
124
125
123		 276,16508
259,82541
257,00010
253,24327		 534.950
712.358
804.591
838.154
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
64
62		 275,57963
269,43644
268,64469
270,49818		 540.199
607.758
679.943
650.110
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 42
73
62
62		 271,43027
251,15959
243,63296
233,37022		 578.936
816.819
964.122
1.097.333
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
54
41
41		 271,42776
252,66377
244,15742
237,73346		 578.962
798.119
957.483
1.037.036
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 268,0732


 611.909
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
40		 52
59
54
41		 267,29374
248,21175
238,85749
219,14691		 619.586
854.467
1.025.721
1.300.446
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
30		 27
32
32
31		 257,42688
246,56869
246,17608
248,10058		 723.549
875.634
932.526
901.229
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 37
54
54
52		 256,79557
247,47418
245,63100
244,79392		 730.445
864.024
939.185
943.099
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Ekonomi ve Finans
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1		 2
1
1
1		 204,93454
212,19588
196,86993
243,45121		 1.310.949
1.355.906
1.611.940
960.486
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
53
53
52		 411,20387
414,70012
418,65319
411,87377		 17.416
18.892
20.921
19.826
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 90
90

 93
95

 397,46977
397,09716

 22.622
25.696
Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
65
65
65		 45
65
65
65		 356,22952
345,19927
345,53243
343,64189		 359.875
443.710
455.018
432.909
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
67
67		 354,91144
341,15283
333,16709
329,45076		 367.555
472.192
548.984
530.355
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
50
50		 346,54071
343,89861
349,23047
339,65043		 420.723
452.735
429.739
458.395
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
62
61
62		 345,60636
333,28383
326,72232
322,54229		 426.910
532.739
603.778
585.004
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
50		 341,59326
331,93958
327,05537
310,03182		 455.071
544.029
600.838
697.346
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
51
51
52		 330,40853
319,30248
312,90873
310,16949		 541.800
661.544
737.818
695.958
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Büyük Veri Analistliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
30

 329,25521
332,18542

 551.614
541.934
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
52
50
50		 323,44203
303,61951
290,29862
288,00043		 602.993
837.337
1.004.299
939.203
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
71
70
72		 316,11122
303,61804
291,76103
288,61508		 673.265
837.345
985.054
931.687
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 81
81
80
81		 315,60704
314,60353
316,25469
310,31178		 678.278
710.774
703.060
694.641
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Demirci Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
71		 30
71
71
71		 311,9951
298,57959
291,96438
277,13717		 715.746
901.036
982.356
1.081.033
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Akhisar Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 307,2256
298,89778
290,4361
285,64638		 767.674
896.841
1.002.504
968.431
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
72
72
71		 306,80423
293,70021
286,43212
293,80487		 772.417
966.083
1.055.548
869.934
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Akhisar Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
71
72		 305,48381
304,3117
304,33195
297,74369		 787.251
828.824
831.979
825.259
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
40
41
40		 304,50348
299,02269
294,27047
292,78416		 798.509
895.221
952.979
881.711
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
72
71		 304,29163
301,21924
299,76405
295,67412		 800.893
867.050
885.461
848.328
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Mahkeme Büro Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022