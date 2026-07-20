Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|240
240
230
230
|246
246
236
236
|490,35088
483,68258
502,66368
501,65466
|15.963
17.828
17.009
16.461
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
75
|82
82
77
77
|426,59831
419,96043
464,22810
459,85816
|68.937
63.073
45.586
48.119
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|406,73716
383,87423
417,84846
401,52339
|90.815
100.550
89.872
104.380
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|404,61903
373,63241
404,53205
388,83846
|93.314
113.237
105.140
119.154
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
56
56
|72
72
58
58
|402,00577
400,78706
446,63680
442,67174
|96.505
81.824
61.297
63.132
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
85
80
80
|72
88
82
82
|386,50531
356,05034
382,62939
362,98066
|116.102
138.211
133.828
154.566
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|383,30776
380,56458
—
—
|120.472
104.638
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|160
185
185
185
|168
195
191
190
|368,80748
339,87698
359,93576
353,94445
|141.495
165.949
169.859
169.203
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|358,36426
340,46037
—
—
|158.735
164.822
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|61
61
56
56
|63
63
58
58
|352,85988
335,67180
366,48386
346,06405
|168.860
174.074
158.560
183.033
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
50
|62
67
62
52
|351,37045
323,05302
344,43514
322,90239
|171.653
201.144
200.267
231.550
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|350,2234
326,48207
347,11991
335,70483
|173.901
193.414
194.689
203.259
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|342,79909
314,77859
329,33494
300,98832
|188.701
221.785
235.755
290.527
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|96
101
93
93
|341,22713
314,17516
333,10426
327,40260
|192.078
223.378
226.265
221.192
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|339,11898
314,60170
—
—
|196.713
222.259
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|332,93817
307,71974
334,34906
315,60516
|210.769
241.361
223.222
249.496
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
90
|52
52
72
48
|331,79512
303,80069
311,61970
Dolmadı
|213.461
252.859
286.751
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
27
|324,52363
300,42783
312,13369
Dolmadı
|231.867
263.570
285.091
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
14
|15
15
15
15
|322,4819
306,70543
342,54024
330,78667
|237.433
244.197
204.346
213.684
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|321,15866
294,11713
315,48645
315,56113
|241.074
285.384
274.663
249.582
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
15
15
|21
21
16
16
|315,18911
292,10876
315,93585
301,37605
|258.093
292.518
273.256
289.366
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
80
|52
52
50
46
|314,71115
291,12872
Dolmadı
Dolmadı
|259.583
296.180
Dolmadı
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
32
31
31
|305,36118
284,82425
304,37786
289,24472
|289.628
321.390
311.582
329.280
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
70
70
|63
62
72
72
|302,19423
286,86879
308,75973
294,51644
|300.799
312.857
296.269
311.146
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
25
|36
37
36
26
|288,32786
273,34860
294,82195
283,00645
|355.696
374.375
347.941
352.093
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|282,19746
268,29212
287,80220
269,73958
|384.009
402.065
378.030
408.847
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tütün Eksperliği Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet )
|Tütün Eksperliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|22
22
22
21
|252,17468
244,60768
251,89830
249,46919
|577.628
580.866
595.199
524.760
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
50
|27
25
62
52
|Dolmadı
Dolmadı
391,74739
401,17281
|Dolmadı
Dolmadı
121.233
104.729
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
40
40
30
|—
—
41
31
|Dolmadı
Dolmadı
308,93122
303,38057
|Dolmadı
Dolmadı
295.713
283.284
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|—
—
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
308,43111
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
268.800
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
2
2
1
|—
—
1
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
324,06149
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
228.856
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
50
|41
52
62
52
|343,71556
392,42767
384,08718
381,50390
|71.254
41.768
38.632
43.859
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
50
|41
52
62
52
|318,44573
357,78372
354,89185
354,12572
|151.475
115.417
96.217
99.242
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
50
|42
64
53
52
|312,81358
316,68303
307,51649
311,84084
|176.665
288.489
299.364
276.618
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
100
100
|32
32
103
103
|309,18159
339,96015
313,25200
312,94460
|194.434
176.888
265.394
270.033
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
100
100
|32
32
105
103
|302,72816
323,51777
292,52363
291,58865
|229.312
251.537
403.834
416.520
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|42
64
62
62
|295,30117
312,88559
307,31495
304,81132
|274.430
310.515
300.672
321.068
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|27
32
64
62
|290,37134
292,48395
271,35853
265,48091
|307.022
451.882
588.530
652.101
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|81
80
80
80
|87
84
84
82
|266,69219
297,55896
284,85304
313,23198
|498.936
413.490
466.149
268.341
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
10
|9
11
11
10
|263,51233
285,70985
263,48023
286,45880
|528.471
507.500
667.627
457.763
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|54
54
64
62
|363,85041
361,15220
372,93073
374,59537
|90.213
98.205
97.709
109.658
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|47
52
62
52
|354,25664
351,84900
366,21718
365,35725
|113.672
121.228
114.086
132.536
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|343,57873
345,34982
355,36211
353,66368
|144.590
139.419
144.380
165.165
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
50
|53
62
52
52
|328,12865
311,95682
314,06004
307,43858
|200.609
276.601
322.270
363.299
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
78
72
72
|314,32266
299,34253
303,93448
302,61577
|264.281
354.057
385.507
392.858
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
140
150
150
|82
148
154
154
|304,58096
279,28608
271,82574
266,62161
|319.054
512.374
648.421
689.278
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
74
72
|299,93431
289,57745
294,52514
302,63582
|348.775
425.606
452.226
392.734
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|105
105
100
100
|108
110
103
103
|299,79249
282,85656
279,08966
270,83055
|349.711
480.754
580.442
646.815
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
120
120
120
|62
125
123
123
|296,86739
267,25934
260,66754
255,84486
|369.381
630.150
763.773
807.504
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|42
74
64
62
|295,61458
274,62925
274,19958
271,57001
|378.017
556.013
625.698
639.668
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
125
120
120
|84
130
124
123
|291,75453
266,17326
261,07666
256,79214
|405.821
641.585
759.288
796.505
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|41
74
62
62
|290,92723
265,36988
260,26168
258,19896
|411.962
650.193
768.210
780.587
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|41
79
72
72
|287,30367
262,60915
257,04986
253,69875
|439.843
680.606
804.032
832.798
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|42
54
42
41
|285,47372
257,88355
255,22209
250,86035
|454.685
734.959
824.680
867.034
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
50
|52
64
53
52
|277,58917
253,68202
245,75120
238,98794
|522.226
785.517
937.723
1.019.804
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
120
120
120
|123
124
125
123
|276,16508
259,82541
257,00010
253,24327
|534.950
712.358
804.591
838.154
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
64
62
|275,57963
269,43644
268,64469
270,49818
|540.199
607.758
679.943
650.110
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|42
73
62
62
|271,43027
251,15959
243,63296
233,37022
|578.936
816.819
964.122
1.097.333
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
54
41
41
|271,42776
252,66377
244,15742
237,73346
|578.962
798.119
957.483
1.037.036
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|268,0732
—
—
—
|611.909
…
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
40
|52
59
54
41
|267,29374
248,21175
238,85749
219,14691
|619.586
854.467
1.025.721
1.300.446
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
30
|27
32
32
31
|257,42688
246,56869
246,17608
248,10058
|723.549
875.634
932.526
901.229
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|37
54
54
52
|256,79557
247,47418
245,63100
244,79392
|730.445
864.024
939.185
943.099
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Ekonomi ve Finans
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|2
1
1
1
|204,93454
212,19588
196,86993
243,45121
|1.310.949
1.355.906
1.611.940
960.486
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
53
53
52
|411,20387
414,70012
418,65319
411,87377
|17.416
18.892
20.921
19.826
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|90
90
—
—
|93
95
—
—
|397,46977
397,09716
—
—
|22.622
25.696
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
65
65
65
|45
65
65
65
|356,22952
345,19927
345,53243
343,64189
|359.875
443.710
455.018
432.909
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
67
67
|354,91144
341,15283
333,16709
329,45076
|367.555
472.192
548.984
530.355
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
50
50
|346,54071
343,89861
349,23047
339,65043
|420.723
452.735
429.739
458.395
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
62
61
62
|345,60636
333,28383
326,72232
322,54229
|426.910
532.739
603.778
585.004
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
50
|341,59326
331,93958
327,05537
310,03182
|455.071
544.029
600.838
697.346
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
51
51
52
|330,40853
319,30248
312,90873
310,16949
|541.800
661.544
737.818
695.958
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Büyük Veri Analistliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
30
—
—
|329,25521
332,18542
—
—
|551.614
541.934
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
52
50
50
|323,44203
303,61951
290,29862
288,00043
|602.993
837.337
1.004.299
939.203
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
71
70
72
|316,11122
303,61804
291,76103
288,61508
|673.265
837.345
985.054
931.687
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|81
81
80
81
|315,60704
314,60353
316,25469
310,31178
|678.278
710.774
703.060
694.641
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Demirci Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
71
|30
71
71
71
|311,9951
298,57959
291,96438
277,13717
|715.746
901.036
982.356
1.081.033
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Akhisar Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|307,2256
298,89778
290,4361
285,64638
|767.674
896.841
1.002.504
968.431
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
72
72
71
|306,80423
293,70021
286,43212
293,80487
|772.417
966.083
1.055.548
869.934
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Akhisar Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
71
72
|305,48381
304,3117
304,33195
297,74369
|787.251
828.824
831.979
825.259
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
40
41
40
|304,50348
299,02269
294,27047
292,78416
|798.509
895.221
952.979
881.711
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
72
71
|304,29163
301,21924
299,76405
295,67412
|800.893
867.050
885.461
848.328
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Mahkeme Büro Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022