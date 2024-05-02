Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde parmak detayı

2009 yılında işlenen cinayette 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut vahşice katledilmişti. Türkiye'yi sarsan cinayette katil zanlısı Cem Garipoğlu, olayın yaşanmasından 5 yıl sonra Silivri Cezaevi'nde intihar etmişti. Ancak ölen kişinin o olmadığı iddiaları yıllarca devam etmiş ve Karabulut ailesi mezarının açılmasını defalarca talep etmişti. Yıllar sonra Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları incelendi.