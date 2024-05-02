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Haberler Fotohaber Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu'nun otopsisinde parmak detayı
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:45

Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu'nun otopsisinde parmak detayı

Yaşandığı dönemde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Münevver Karabulut cinayeti etkisini sürdürüyor. Kan donduran olayın ardından yıllar geçmesine rağmen fethi kabir talepleri iddiaları taze tutmaya devam ediyordu. Bu noktada Cem Garipoğlu'nun otopsisi için bilirkişi ataması yapılmıştı. O inceleme tamamlandı. Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. SABAH tarafından yayımlanan fotoğraflarda parmak detayı dikkat çekti!

Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde parmak detayı

2009 yılında işlenen cinayette 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut vahşice katledilmişti. Türkiye'yi sarsan cinayette katil zanlısı Cem Garipoğlu, olayın yaşanmasından 5 yıl sonra Silivri Cezaevi'nde intihar etmişti. Ancak ölen kişinin o olmadığı iddiaları yıllarca devam etmiş ve Karabulut ailesi mezarının açılmasını defalarca talep etmişti. Yıllar sonra Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları incelendi.

Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde parmak detayı

Karabulut ailesinin fethi kabir talepleri reddedilirken talep geçtiğimiz aylarda yeniden baba Nida Garipoğlu tarafından tazelenmişti.

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Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde parmak detayı

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsisi için o güne ait fotoğraf ve videoları istedi. Dosyaya inceleme için bilirkişi atandı.

Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde parmak detayı

CEM GARİPOĞLU OTOPSİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

SABAH tarafından ulaşılan Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları 12 Kasım 2014 tarihine ait. Savcılığıa ve Karabulut ailesine sunulan dosyada Cem Garipoğlu'nun parmakları dikkat çekti.

Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu’nun otopsisinde parmak detayı

İki elindeki parmaklar ve tırnaklar üzerinde görülen morarmalar fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay oldu.

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