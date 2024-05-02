Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
09:45
Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Garipoğlu'nun otopsisinde parmak detayı
Yaşandığı dönemde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Münevver Karabulut cinayeti etkisini sürdürüyor. Kan donduran olayın ardından yıllar geçmesine rağmen fethi kabir talepleri iddiaları taze tutmaya devam ediyordu. Bu noktada Cem Garipoğlu'nun otopsisi için bilirkişi ataması yapılmıştı. O inceleme tamamlandı. Cem Garipoğlu otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. SABAH tarafından yayımlanan fotoğraflarda parmak detayı dikkat çekti!