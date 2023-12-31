CEREN KARAKOÇ KİMDİR? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:20
O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel konuklarından bir tanesi Ceren Karakoç oldu. Bu noktada ünlü ismin hayatı ve kariyerine dair araştırmalar hız kazandı. Oyunculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde alan ünlü oyuncu, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteri ile tanınıyor. Peki; Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve hayatı!