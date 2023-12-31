CEREN KARAKOÇ KİMDİR? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Ceren Karakoç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen ünlü isim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Pek çok dizide rol alan oyuncu, Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteri ile adını duyurdu. Peki, O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel konuğu Ceren Karakoç evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler.