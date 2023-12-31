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Haberler Fotohaber CEREN KARAKOÇ KİMDİR? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:20

CEREN KARAKOÇ KİMDİR? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel konuklarından bir tanesi Ceren Karakoç oldu. Bu noktada ünlü ismin hayatı ve kariyerine dair araştırmalar hız kazandı. Oyunculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde alan ünlü oyuncu, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteri ile tanınıyor. Peki; Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve hayatı!

Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve hayatı!

Ceren Karakoç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen ünlü isim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Pek çok dizide rol alan oyuncu, Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteri ile adını duyurdu. Peki, O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel konuğu Ceren Karakoç evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler.

Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve hayatı!

CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ceren Karakoç, Çanakkale'de büyüdü. Oyunculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde aldı.

Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde dokuz sezon boyunca Kader karakterini canlandırdı.

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Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve hayatı!

2015'te Aysa Produksiyon yapımı Terapi Ötesi adlı oyunda rol aldı. Dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.

2019 yılında İstanbul'a taşınan Karakoç, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandırıyor.

Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve hayatı!

CEREN KARAKOÇ EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Ceren Karakoç, 2013 yılından bu yana meslektaşı Osman Karakoç ile evli.

Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve hayatı!
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