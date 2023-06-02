Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonuçlarına göre Erdoğan'ın kazanması ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından gözler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak sorusunun yanıtına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt şu şekildeydi: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz açıklamasında bulunmuştu. Peki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim, açıklandı mı?