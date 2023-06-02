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Haberler Fotohaber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 10:21

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim, açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonuçlarına göre Erdoğan'ın kazanması ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından gözler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak sorusunun yanıtına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt şu şekildeydi: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz açıklamasında bulunmuştu. Peki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim, açıklandı mı?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim, açıklandı mı?

Yeni Kabine sisteminde 2023 bakanlar listesi duyurulacak olup Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim olacak sorusuna yanıt aranıyor. 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde hangi isimlerin yer alacağının gün içinde belli olması bekleniyor. Bu kapsamda merak edilen bir konu da "Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim olacak?" sorusu oldu. Konuyla ilgili çeşitli isimler gündeme gelirken resmi açıklama ise bulunmuyor. Peki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim olacak, açıklandı mı? İşte detaylar.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim, açıklandı mı?

GÖZLER YENİ KABİNEDE! ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOLTUĞUNA KİM OTURACAK?

28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM İçtüzüğü'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KİM OLACAK?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği henüz belli değil. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

En yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Geçici Başkan olarak yöneteceği toplantıda içtüzük uyarınca önce milletvekili yeminleri gerçekleştirilecek. İlk toplantıda bulunmayan vekillerin yemin töreni ise katıldıkları ilk birleşimin başında gerçekleştirilecek.

Milletvekillerinin yeminin ardından ise 3 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'da yemin etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün akşam saatlerinde yeni kabineyi açıklaması; pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi planlanıyor.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği kim, açıklandı mı?

AK PARTİ'DEN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI

AK Parti MYK seçim sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni Kabine ne zaman açıklanacak' sorusuna da açıklık getirdi.

'Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor; zira cuma günü bunun olabileceği söyleniyor. Net olarak belli oldu mu?' sorusuna, Çelik, "YSK, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nın o açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takdimi başlayacak. Yemin törenin yapıldığı akşam hem kabine açıklanmış olacak hem de tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Ama şimdi daha net bir listede yok. Süreçte devam ediyor. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz" diye cevap verdi.

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