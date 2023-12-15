CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 LİSTESİ: Türkiye Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?

Son dakika CHP belediye başkan adayları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için araştırılmaya başlandı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek amacıyla sandığa gidecek. Geri sayım devam ederken siyasi partiler hazırlıklarına başladı. Yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayları 5 il için belli oldu. Bu noktada il il CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı sorusu yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir listesi en çok merak edilen iller arasında yerini aldı. İşte; 2024 Yerel Seçimleri Bursa, Balıkesir, Bolu Ankara, İzmir ve İstanbul diğer illerde CHP belediye başkan adayları isim listesi…