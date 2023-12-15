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Haberler Fotohaber CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 LİSTESİ: Türkiye Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 10:00

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 LİSTESİ: Türkiye Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?

Son dakika CHP belediye başkan adayları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için araştırılmaya başlandı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek amacıyla sandığa gidecek. Geri sayım devam ederken siyasi partiler hazırlıklarına başladı. Yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayları 5 il için belli oldu. Bu noktada il il CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı sorusu yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir listesi en çok merak edilen iller arasında yerini aldı. İşte; 2024 Yerel Seçimleri Bursa, Balıkesir, Bolu Ankara, İzmir ve İstanbul diğer illerde CHP belediye başkan adayları isim listesi…

CHP belediye başkan adayları 2024: Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?

CHP belediye başkan adayları 2024 listesi il il araştırılmaya başlandı. YSK takvimine göre, milyonlarca seçmenin oy kullanacağı Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Kısa süre kala siyasi partilerin aday hazırlıkları başladı. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayları son dakika açıklaması ile 5 il için belli oldu. Bu gelişme sonrası il il CHP belediye başkan adayları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Geri sayım sürerken siyasi partilerin listeleri vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Peki; Bursa, Balıkesir, Bolu Ankara ve İstanbul CHP belediye başkanı adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?

CHP belediye başkan adayları 2024: Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

CHP belediye başkan adayları il il belli olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM toplantısında 9 ilin belediye başkan adayı belirlendi.

4 büyükşehir belediye başkan adayı da belli oldu. Buna göre; 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Mansur Yavaş Ankara, Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mustafa Bozbey Bursa, Ahmet Akın ise Balıkesir'den aday gösterildi.

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CHP belediye başkan adayları 2024: Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

PM'de bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini aktaran Yücel, "Bugün 4'ü Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak üzere, 226 seçim çevresinde parti meclisimizde aldığımız kararla belediye başkan adaylarımızı belirledik." dedi.

CHP belediye başkan adayları 2024: Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?

Açıkladıkları 4 Büyükşehirden 2'sinin önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Özgür Özel tarafından ilan edildiğine işaret eden Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının Mustafa Bozbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayının da Ahmet Akın olarak belirlendiğini kaydetti.

Yücel, diğer belediye başkan adaylarının ise geçtiğimiz hafta PM toplantısında örgüte yetki verdikleri il ve ilçelerle, yetki verilmemiş olsa bile il ve ilçe örgütleri, milletvekili ve PM üyelerinin üzerinde tam mutabakat sağladığı kişiler olduğunu söyledi.

Partilerinin 2019'dan bu yana Türkiye'nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdığını savunan Yücel, "Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere, deprem, sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını artıracağız." ifadesini kullandı.

CHP belediye başkan adayları 2024: Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları kimler oldu, hangi iller açıklandı?

6 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

CHP'nin PM toplantısında 6 ilin belediye başkan adayı da belirlendi.

Buna göre, Bolu Belediye başkan adayı bir süre önce tekrar partiye dönen Tanju Özcan, Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel, Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar, Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç, Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik, Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin oldu.

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