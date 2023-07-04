Giriş Tarihi: 04.07.2023 19:23 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 19:34

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler: Dağ fare doğurdu! Bomba 'İYİ Partili' göndermesi!

CHP'deki değişim krizi tırmanıyor. Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemediğini belli ederken, değişim çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu ise hazırlattığı internet sitesini kamuoyuna duyurdu. İmamoğlu değişim çağrısında bulunarak Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na tepki geldi. "DAĞ FARE DOĞURDU" gibi ağır sözlerle İmamoğlu'nu hedef alan Yarkadaş, İmamoğlu'nun çağrılarının karışılık bulmadığını söyledi. CHP ile İmamoğlu arasındaki bağların koptuğunu ifade eden Yarkadaş, dikkat çeken İYİ Parti göndermesinde bulundu.