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Giriş Tarihi: 04.07.2023 19:23 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 19:34

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler: Dağ fare doğurdu! Bomba 'İYİ Partili' göndermesi!

CHP'deki değişim krizi tırmanıyor. Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemediğini belli ederken, değişim çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu ise hazırlattığı internet sitesini kamuoyuna duyurdu. İmamoğlu değişim çağrısında bulunarak Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na tepki geldi. "DAĞ FARE DOĞURDU" gibi ağır sözlerle İmamoğlu'nu hedef alan Yarkadaş, İmamoğlu'nun çağrılarının karışılık bulmadığını söyledi. CHP ile İmamoğlu arasındaki bağların koptuğunu ifade eden Yarkadaş, dikkat çeken İYİ Parti göndermesinde bulundu.

CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu’na çok ağır sözler: Dağ fare doğurdu! Bomba ’İYİ Partili’ göndermesi!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı, 'Değişim şart' diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu’na çok ağır sözler: Dağ fare doğurdu! Bomba ’İYİ Partili’ göndermesi!

'Baba-oğul' gibiyiz dediği Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışı karşısında paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumaya çabalıyor.

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CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu’na çok ağır sözler: Dağ fare doğurdu! Bomba ’İYİ Partili’ göndermesi!

CHP'DE KOLTUK KAVGASI

CHP'deki koltuk kavgası büyürken İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek bir hamle geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortaya attığı değişim çağrısının ardından bugün 'iktidar için değişim' isimli internet sitesini duyurdu.

CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu’na çok ağır sözler: Dağ fare doğurdu! Bomba ’İYİ Partili’ göndermesi!

KILIÇDAROĞLU'NU KÜPLERE BİNDİRECEK BİR HAMLE

CHP'deki değişim çağrısını yineleyen İmamoğlu, "Muhalefette değişimin anahtarı, Cumhuriyet Halk Partisidir. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi, politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu’na çok ağır sözler: Dağ fare doğurdu! Bomba ’İYİ Partili’ göndermesi!

"DAĞ FARE DOĞURDU"

İmamoğlu'nun çağrısına CHP'li Barış Yarkadaş'tan çok sert tepki geldi. "DAĞ FARE DOĞURDU" gibi ağır sözlerle İmamoğlu'nu hedef alan Yarkadaş, İmamoğlu'nun çağrılarının karışılık bulmadığını söyledi.

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