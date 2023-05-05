Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:45

ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2023: Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesini açıklarken gençlere, kadınlara ve ilaveten çiftçilere sosyal güvenlik primlerinde destek olunacağını ifade ettikten sonra çiftçiye erken emeklilik konusundaki sevindirici bir diğer haber de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarının altını çizen Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında çiftçiler için erken emekliliğin kapısı aralanmış oldu. Peki, Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? İşte çiftçiye erken emeklilik şartları ve diğer önemli detaylar.