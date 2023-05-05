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Haberler Fotohaber ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2023: Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:45

ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2023: Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesini açıklarken gençlere, kadınlara ve ilaveten çiftçilere sosyal güvenlik primlerinde destek olunacağını ifade ettikten sonra çiftçiye erken emeklilik konusundaki sevindirici bir diğer haber de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarının altını çizen Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında çiftçiler için erken emekliliğin kapısı aralanmış oldu. Peki, Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? İşte çiftçiye erken emeklilik şartları ve diğer önemli detaylar.

ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2023: Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama

Çiftçiye erken emeklilik şartları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ardından tekrar gündeme geldi. " Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık." diye açıklama yapan Bilgin'in bu sözlerinin ardından emekli olmayı arzulayan çiftçiler derin bir nefes aldı. Çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarının altını çizen Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında çiftçiler için erken emekliliğin kapısı aralanmış oldu. Peki, Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? İşte, Bakan Vedat Bilgin'in çiftçileri sevindiren açıklaması.

ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2023: Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama

BAKAN BİLGİN'DEN ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık.

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ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2023: Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama

Beş kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında beş ya da daha insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık" açıklamalarında bulundu.

ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2023: Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEÇİM MANİFESTOSUNDA YER ALIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklarken, çiftçiler de 25 yılla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek. Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışma tamamlandı.

ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2023: Çiftçilere erken emeklilik ne zaman gelecek, şartları neler? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama

ÇİFTÇİ KAÇ GÜNDE EMEKLİ OLACAK?

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin yerine 7200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak.

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