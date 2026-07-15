Çılgın Sayısal Loto sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO 15 TEMMUZ 2026 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen dev organizasyon, her çarşamba olduğu gibi bu akşam da saat 21.30'da başlayacak. Canlı yayında kürelerin dönmesiyle birlikte kazandıran 6 şanslı numaranın yanı sıra Joker ve Süperstar rakamları da belirlenecek.