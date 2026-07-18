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Haberler Fotohaber Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 18 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 18:06

Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 18 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto Sorgulama Ekranı

Milli Piyango Online üzerinden oynanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Temmuz 2026 çekilişi için şans oyunu tutkunlarının heyecanlı bekleyişi tamamlandı. Büyük ikramiye tutarının yarım milyar liraya yaklaştığı bu akşamki büyük çekiliş öncesinde, bilet sahipleri arama motorlarında sorgulama ekranı linklerini yoğun şekilde araştırmaya başladı.

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Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 18 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto Sorgulama Ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekiliş günü geldi çattı. Sisal Şans ortaklığıyla düzenlenen talih oyununda, bu akşam küreden çıkacak şanslı 6 numara büyük ödülün sahibini belirleyecek. Katılımcılar, resmi duyurunun yapılacağı canlı yayın saatine kilitlenmiş durumda.

Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 18 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto Sorgulama Ekranı

18 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans koordinasyonunda yürütülen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 18 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı saat 21.30'da başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, kürelerin dönmesiyle birlikte canlı yayında izleyicilerle buluşacak.

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Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 18 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto Sorgulama Ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Şans oyunu severler, 18 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 18 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto Sorgulama Ekranı

DEVREDEN BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR OLDU?

Çılgın Sayısal Loto'da bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmadığı için devasa bir ödül havuzu birikti. 18 Temmuz 2026 çekilişine taşınan devreden büyük ikramiye tutarı tam 452.786.055,84 TL olarak açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 18 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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